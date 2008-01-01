Выставки, посвященные еврейским календарям и выдающимся латгальским евреям, в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее

Новости Культура | 3 марта 2020 | 17:45

5 марта в 15.00 в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее откроются две выставки музея «Евреи в Даугавпилсе и Латгалии» - «Выдающиеся евреи Латгалии» и «Еврейские календари в Латвии». Во время мероприятия у посетителей будет возможность познакомиться с автором обеих выставок Йосифом Рочко.

Выставка «Выдающиеся евреи Латгалии» состоит из пяти стендов, на которых доступны фотографии и информация о 125 евреях, которые родились, учились, работали, жили и живут в Латгалии. Среди них евреи из Даугавпилса, Резекне, Лудзы, Краславы, Екабпилса (Крустпилса), Ливан и других городов Латгалии.

В свою очередь, выставка «Еврейские календари в Латвии» даст посетителям возможность ознакомиться с календарями еврейской общины и их содержанием. В советское время издание еврейских календарей было не только запрещено, но и преследовалось. Они конфисковывались, а распространители могли получить срок. Иногда их привозили из Израиля, переписывали от руки. Еврейские календари практически являются религиозной литературой, так как там указываются даты праздников, время зажигания свечей, дни рождения всемирно известных раввинов.

В 1990-е годы. в независимой Латвии начался ежегодный выпуск еврейских календарей. В этих календарях можно найти сведения не только о праздниках, но и сведения об истории евреев Латвии, выдающихся деятелях еврейской культуры, синагогах, образовании, скорбных датах, связанных с Холокостом, и другие материалы.

Открытие выставок «Выдающиеся евреи Латгалии» и «Еврейские календари в Латвии» состоится в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее 5 марта в 15:00. Обе эти выставки будут доступны бесплатно до 31 марта.

Гунта Лочмеле

Даугавпилсский краеведческий

и художественный музей

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