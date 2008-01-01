Даугавпилс проводил зиму с размахом

Новости Культура | 3 марта 2020 | 17:39

29 февраля многие даугавпилчане и гости города собрались, чтобы вместе проводить зиму и встретить весну, весело отпраздновав Широкую Масленицу. В этом году праздник выдался масштабным: он вышел за пределы центральной площади и раскинулся от парка Дубровина почти до железнодорожного вокзала. Везде царили радость и веселье, а в воздухе парил запах вкусных блинчиков.

Масленица тесно связана с церковными традициями, поэтому в начале праздника к собравшимся обратился благочинный округа Даугавпилсско-Резекненской епархии отец Дионисий. За его благословлением последовало обращение руководителя Центра русской культуры Натальи Кожановой, поздравления представителей консульств России и Беларуси, а также речь председателя Даугавпилсской думы Андрея Элксниньша, в которой он призвал всех дружно и радостно провести этот день в кругу семьи и друзей, от всей души наслаждаясь временем, проведенным вместе.

Дети и взрослые с радостью принимали участие в обширной развлекательной программе: вытаскивали призы из «колодцев счастья», прыгали в мешках, метали валенки, мерялись силами, перетягивая канат, катались на лошадях, и, как и полагается на праздник, угощались вкусными блинами и горячим чаем, о которых позаботились организаторы праздника.

Одним из центральных масленичных развлечений ежегодно становится покорение «ледяного столба». В этом году участники гуляний поразили ловкостью: все призы были отважно добыты с высокого столба буквально за несколько минут.

Праздничный концерт продолжался на протяжении нескольких часов. Зрителей радовали не только творческие коллективы местных национальных культурных обществ и учебных учреждений, но и артисты из других городов и стран. В ярком вихре представлений слились воедино традиции разных народов, и это стало еще одним доказательством того, что культурное многообразие Даугавпилса – это его бесценное богатство.

Когда праздничные песни отзвучали, самые ловкие и сильные были награждены, а вкусные блины – съедены, настала пора попрощаться с зимой и отправиться навстречу весне, оставив позади все беды, тревоги и печали. Они превратились в пепел вместе с куклой Масленицы, и пламя, взвившееся в небо, возвестило, что весна уже у самого порога.

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