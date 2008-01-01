Документы для участия в программе летнего трудоустройства надо подать до 13 марта

Новости Общество | 3 марта 2020 | 17:35

Уже несколько лет в Даугавпилсском самоуправлении осуществляется программа летнего трудоустройства для подростков в возрасте от 13 до 19 лет. Запись в младшую группу (13-14 лет) продолжается, а в группе 15-19-летних уже завершилась. Итоги подведены, и до 13 марта 1240 молодых людей, попавших в основные списки, должны подать документы в Молодёжный отдел.

В этом году регистрация в группе 15-19 лет проводилась в два этапа. Сначала с 1 по 7 февраля подавали заявки ребята из многодетных семей, затем, с 15 по 21 февраля – все остальные подростки. В общей сложности желание поработать летом изъявило 1696 человек. 181 заявка была отклонена в связи с тем, что место жительства претендентов не было задекларировано в Даугавпилсе, или же один и тот же человек фигурировал в обоих основных списках. С результатами регистрации можно ознакомиться на домашней странице Молодежного отдела https://jaunatne.daugavpils.lv/lv/departaments/list.

Все ребята, попавшие в основной список, до 13 марта должны прийти в Молодежный отдел (ул. Саулес, 5а), имея при себе документ удостоверяющий личность, справку от врача и разрешение от родителей (для тех, кто не достиг 18 лет).

В этом году поддержка самоуправления в программе летнего трудоустройства (15-19 лет) увеличилась: Дума приняла решение о финансировании 170 дополнительных рабочих мест. Поэтому вместо запланированных 1070 человек, поработать этим летом смогут 1240 молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет. Ребят, оставшихся в списках ожидания, сотрудники Молодёжного отдела будут информировать о местах, которые будут освобождаться в списках, а также помогут с оформлением на летние работы по программам Государственного агентства занятости.

До 6 марта продолжается прием заявок на летние работы для ребят 13-14 лет. Эта регистрация проходит по одному списку, без отдельной очереди для многодетных семей.

С вопросами об организации летних работ можно обращаться в Молодежный отдел (ул.Саулес, 5а), номер телефона: 65422306.

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