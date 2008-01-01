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3 марта
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Такое качество как нерешительность вам не слишком присуще, но, всякое бывает, и сегодня вас одолеет именно она. Возможно какие-то дела придется отложить, это все же лучше, чем испортить впечатление о себе неожиданной дрожью в голосе.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 3 марта 2020 | 09:01
Вторник, 3 марта: дождливо, но выше нуля
Во вторник в Латвии ожидается в основном облачная погода с небольшим дождем, прогнозируют синоптики.
Днем воздух прогреется до +3..+8.
В Риге дождь ожидается утром. Ветер слабый, с юго-востока. Температура воздуха в течение суток будет +4..+7 градуса.
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