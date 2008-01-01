Вторник, 3 марта: дождливо, но выше нуля

Лев

23 июля

- 23 августа

Такое качество как нерешительность вам не слишком присуще, но, всякое бывает, и сегодня вас одолеет именно она. Возможно какие-то дела придется отложить, это все же лучше, чем испортить впечатление о себе неожиданной дрожью в голосе.