Звездные гости

В Даугавпилс с "Ревизором" едет Национальный купаловкий театр Беларуси!

В конце 2019 года достигнуто соглашение о сотрудничестве между Даугавпилсск ...

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Такое качество как нерешительность вам не слишком присуще, но, всякое бывает, и сегодня вас одолеет именно она. Возможно какие-то дела придется отложить, это все же лучше, чем испортить впечатление о себе неожиданной дрожью в голосе.

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Новости Латвия | 3 марта 2020 | 09:01

Вторник, 3 марта: дождливо, но выше нуля

bbg.lv

Во вторник в Латвии ожидается в основном облачная погода с небольшим дождем, прогнозируют синоптики.

Днем воздух прогреется до +3..+8.

В Риге дождь ожидается утром. Ветер слабый, с юго-востока. Температура воздуха в течение суток будет +4..+7 градуса.

LSM

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