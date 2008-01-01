Заразившаяся коронавирусом рижанка прилетела из Италии — через Мюнхен

Новости Латвия | 3 марта 2020 | 08:59

Пресс-фото Пресс-фото

2 марта в Латвийский центр инфектологии помещен первый латвиец с коронавирусом – это некая женщина, прилетевшая 29 февраля из Милана в Ригу через Мюнхен. Вместе с ней в больницу, в отдельный бокс, помещен и ее ребенок, сообщил на экстренной пресс-конференции в Минздраве представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

«Человек перевезен в Центр инфектологии для лечения и изоляции. Все детали нам уже известны. В группе риска находятся люди, летевшие с инфицировавшимся пассажиром. Их личности уже установлены. В ближайшие часы мы идентифицируем весь круг близкого контакта – в случае пассажиров самолета это будут те, кто сидел на расстоянии двух кресел спереди и сзади. Это 24 человека», — сказал Перевощиков, возглавляющий Центре профилактики и контроля заболеваний Департамента профилактики и анализа рисков инфекционных заболеваний. (Видеозапись пресс-конференции доступна на Facebook-странице наших коллег из Русского вещания LTV7.)

Перевощиков рассказал, что медики уже начали связываться с пассажирами рейса BT226 авиакомпании airBaltic, чтобы предупредить их о дальнейших действиях.

«У нас есть информация, что другим жителям сейчас ничего не грозит. Все пока ограничивается конкретным рейсом и членами семьи, — подчеркнул Перевощиков. — На том рейсе было 145 человек. Неспоредственно рядом с больным сидели 24, в том числе 8 граждан Латвии».

Перевощиков отметил, что коронавирусом женщина заразилась в Италии, откуда она и прилетела в Ригу. Он сообщил, что пациентка живет в Латвии.

«В отличие от случая с вирусом в Эстонии, в данном случае пациент в аэропорту села в личную машину, а не в общественный транспорт, и отправилась домой. И потом никаких контактов у семьи ни с кем не было», — заявил Перевощиков.

Руководитель Клиники неотложной медицины и приема пациентов Восточной больницы Алексей Вишняков, добавил, что у пациентки есть дочь, которая госпитализирована вместе с матерью: «Мы подготовили отдельный бокс в Центре инфектологии, специалисты готовы работать с ними обеими».

Главный инфектолог Рижской Восточной клинической университетской больницы профессор Людмила Виксна напомнила, что коронавирсу Covid-19 принадлежит к группе респираторных заболеваний: «Лучше всего из них мы знаем грипп. Пациентам, считающим, что они не был в контакте с больными, но у кого появляется клиническая картина, определенно надо обращаться к семейному врачу, чтобы обсудить, что делать дальше». Клиническая картина, по словам Виксны — «немного горло болит, кашель, температура».

«У нас уже есть опыт: многие, кто подозревал, что заболел коронавирусом, на самом деле заболели гриппом.

Конечно, они получили соответствующую терапию», — добавила профессор Виксна. Она напомнила, что, как и при гриппе, наиболее сложно заболевание протекает у пожилых людей. Поэтому членам их семей очень важно не пропустить момент появления симптомов.

2 марта коронавирус был лабораторно подтвержден у первого в Латвии пациента. Это рижанка, прилетевшая из Милана в Ригу через Мюнхен.

К сезону отпусков коронавирус COVID-19, вероятно, пойдет на спад, однако полностью ограничить инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путем, можно только с помощью вакцины. Ее же сделают не раньше, чем через год, заявила в эфире программы «Домская площадь» Латвийского радио-4 главврач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале.

Ранее случаи коронавируса констатировали в соседних Литве, Эстонии и Белоруссии.

В Латвии с 28 февраля особые меры предосторожности введены в отношении людей, которые возвращаются из итальянских областей Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт, а также Японии, Сингапура, Южной Кореи, Ирана и Китая.

LSM