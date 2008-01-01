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Новости Латвия | 3 марта 2020 | 08:51
Средняя зарплата после вычета налогов в 2019-м была 793 евро
В прошлом году средняя зарплата до вычета налогов за полную рабочую ставку составила 1076 евро, что по сравнению с 2018 годом на 72 евро или 7,2% больше, показывают данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
Средняя зарплата после вычета налогов составила 793 евро или 73,7% от брутто-зарплаты. При этом реальный рост оплаты труда нетто составил в 2019 году 3,9%, сообщает агентство LETA.
Медиана брутто-оплаты труда в 2019 году составила 832 евро. По сравнению с 2018 годом она увеличивалась немного быстрее, чем средняя арифметическая заплата, — прирост составил 7,5%. Медиана нетто-оплаты труда (Медианная зарплата — сумма, меньше которой получает половина работников. Вторая половина, соответственно, получает больше — Rus.Lsm.lv) составила 613 евро, увеличившись в течение года на 7,1%.
В частном секторе средняя брутто-зарплата в 2019 году составляла 1067 евро, в общественном — 1103 евро, а в общем правительственном секторе, в который входят государственные и муниципальные учреждения, контролируемые и финансируемые государством и самоуправлениями общества капитала, — 1055 евро.
В частном секторе зарплаты росли быстрее — на 7,6% за год, в общественном — на 6,8%, в правительственном — на 7,1%.
Как сообщал Rus.Lsm.lv, в этом году рост зарплат, вероятно, замедлится. «Мы предполагаем, что замедлится. И достаточно ощутимо. Если было в 2018-м и 2019-м от 8% до 8,4%, мы прогнозируем 6%. Это чуть больше, чем сами предприятия планируют. Они определенно хотели бы меньшего прироста. Если реалистично смотреть, это могло бы быть 6%. Это причина, по которой больше нельзя удержать такой стремительный рост зарплат», — заявил экономист Банка Латвии Микелис Зондакс в интервью Латвийскому радио.
Зондакс добавил, что рост зарплат стимулируется сокращением числа безработных, особенно трудоспособного возраста. Кроме того, влияет большая открытость уровня зарплат в предприятиях — наниматель должен ее указывать в объявлении о вакансии. Это дает соискателю преимущество — работодатель реагирует, быстрее повышая зарплаты.
«Проблема такова: чтобы удержать рост зарплат, предприятиям надо увеличить зарплатный фонд. Вопрос, как это сделать. Один способ — продавать более дорогой продукт. Второй, который мы пытаемся поощрять — подумать о росте продуктивности», — отметил Зондакс.
Глава Латвийской конфедерации работодателей Лига Менгельсоне подчеркивает, что в этом году самым важным фактором для приведения в порядок рынка труда станет заключение отраслевых генеральных соглашений, которые позволят договориться о минимальном уровне зарплат.
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