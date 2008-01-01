Звездные гости
2 марта
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Сегодня вам может оказаться непросто справиться с собственным воображением. Когда оно разыграется особенно сильно, вы можете выкинуть весьма неожиданный фортель, так что будьте по возможности сдержанны.
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Новости Латвия | 2 марта 2020 | 13:31
Понедельник, 2 марта: тепло, но облачно
В Латвии ожидается облачная погода с прояснениями и слабым ветром, сообщает Служба новостей Латвийского радио 4.
Днем будет восточный, юго-восточный ветер. Его скорость составит 2-6 метров в секунду. Температура воздуха днём поднимется до +5.. +9 градусов.
В Риге с утра будет облачно с прояснениями. Однако после обеда ожидается пасмурная погода. Ближе к ночи возможен небольшой дождь. Южный, юго-восточный ветер во второй половине дня сменится восточным, юго-восточным 3-5 м/с.
Столбик термометра днём поднимется до +8..+9 граудусов.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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