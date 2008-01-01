Понедельник, 2 марта: тепло, но облачно

Новости Латвия | 2 марта 2020 | 13:31

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В Латвии ожидается облачная погода с прояснениями и слабым ветром, сообщает Служба новостей Латвийского радио 4.

Днем будет восточный, юго-восточный ветер. Его скорость составит 2-6 метров в секунду. Температура воздуха днём поднимется до +5.. +9 градусов.

В Риге с утра будет облачно с прояснениями. Однако после обеда ожидается пасмурная погода. Ближе к ночи возможен небольшой дождь. Южный, юго-восточный ветер во второй половине дня сменится восточным, юго-восточным 3-5 м/с.

Столбик термометра днём поднимется до +8..+9 граудусов.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM