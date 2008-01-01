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Новости Латвия | 29 февраля 2020 | 19:11

Нынешний год может стать самым теплым в истории метеонаблюдений

D-fakti.lv

Рекордно высокая температура воздуха в начале года и прогнозы на ближайшие месяцы свидетельствуют о том, что в 2020 году среднегодовая температура воздуха в Латвии может быть еще выше, чем в 2019 году.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 2019 год был самым теплым начиная с 1924 года, когда на территории страны начались систематические измерения температуры воздуха.

Средняя температура воздуха в прошлом году в Латвии составила +8,2 градуса, что на 1,8 градуса превышает климатическую норму 1981-2010 гг., а по сравнению с периодом 1961-1990 гг. прошедший год был на 2,5 градуса теплее.

Первые два месяца текущего года в Латвии были более чем на 4 градуса теплее, чем январь-февраль 2019 года. Именно эти месяцы больше всего влияют на показатели среднегодовой температуры. Кроме того, сезонные прогнозы показывают, что за теплой зимой последуют такие же теплые весна и лето, хотя отклонения от температурной нормы будут меньше, чем зимой.

LSM
 

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