В Латвию пытались ввезти почти 700 000 контрабандных сигарет

Новости Происшествия | 27 февраля 2020 | 19:13

VID VID

По информации пресс-центра Службы госдоходов (VID) на этой неделе таможенники предотвратили три попытки провоза на территорию Латвии контрабандных сигарет. В двух случаях товар был спрятан в вагоне грузового поезда, в третьем — в колесах автомобиля.

Как отмечают в VID, 25 февраля на таможенном пункте "Индра" при проверке въехавшего с территории Беларуси грузового поезда в одном из вагонов, под грузом щепы было найдено 60 000 сигарет "Премьер". Днем ранее при проверке другого поезда на этой же станции под углем нашли 620 000 сигарет "Премьер".

Кроме того, во время сканирования автомобиля Opel, въехавшего на КПП "Терехово" из России, таможенники нашли в колесах машины тайники, в котором пытались провезти 19 460 сигарет Camel.

По данным фактам начаты процессы.

Delfi