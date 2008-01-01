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Новости Общество | 27 февраля 2020 | 18:08
Увеличился размер помощи самоуправления совершеннолетним сиротам
27 февраля вступили в силу поправки к Даугавпилсской городской думы в обязательных правилах № 48 " Социальные гарантии Даугавпилсского городского самоуправления сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей ". Поддерживая достигших совершеннолетия детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей :
увеличено единовременное пособие для начала самостоятельной жизни, дифференцируя его в зависимости от группы инвалидности. До сих пор размер это пособие было размере двух пособий государственного социального обеспечения (128,06 евро). Единовременное пособие для начала самостоятельной жизни, выплачивается наличными или перечислением на указанный заявителем расчетный счет в кредитном учреждении, его размер:
200 евро (за исключением лиц с инвалидностью);
лицам с III группой инвалидности – 250 евро;
лицам со II группой инвалидности – 260 евро;
лицам с I группой инвалидности – 280 евро;
увеличено до 600 евро (было 249,71 евро) единовременное пособие на приобретение бытовых предметов и мягкого инвентаря;
увеличено до 130 евро (было в размере государственного пособия социального обеспечения (64,03 евро) пособие ежемесячных расходов для тех, кто продолжает обучение;
увеличен до 1000 евро (было 285 евро ) размер единовременного пособия для обустройства жилища, выделенного совершеннолетним сиротам самоуправлением (например, для ремонта, на приобретение бытовой техники, мебели, на оплату подключения газа или электроэнергии, и другие потребности, связанные с обустройством жилья).
Чтобы получить более подробную информацию и консультации для оформления пособия достигшим совершеннолетия детям-сиротам или детям, оставшимся без попечения родителей, необходимо обратиться в сектор социальных услуг работы совершеннолетним лицам Социальной службы в 13 кабинет на ул. Виенибас 8, тел. 654 40931 или 654 40934.
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