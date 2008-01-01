Результаты регистрации на программу трудоустройства для молодежи (15-19 лет)!

Новости Общество | 27 февраля 2020 | 18:06

В феврале Даугавпилсской молодежи в возрасте от 15 до 19 лет была предоставлена возможность подать заявку на летние работы 2020 года, регистрируясь на молодежную программу трудоустройства. Регистрация проходила с 15 по 21 февраля, в свою очередь для молодежи из многодетных семей регистрация проходила с 1 по 7 февраля.

Найти себя в списке результатов можно с помощью уникального кода, который после регистрации был отправлен на указанную участником регистрации эл.почту. С результатами регистраций можно ознакомиться тут: https://jaunatne.daugavpils.lv/lv/departaments/list

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ:

Всем, кто попали в основной список, с 2 до 13 марта нужно подать документы в Молодежном отделе (ул. Саулес 5а), при себе необходимо иметь удостоверение личности.

Информируем, что Молодежный отдел будет принимать документы и в субботу, 7 марта, с 10:00 до 13:00.

Документы, которые нужно подать:

Медицинская справка от семейного врача (для работы);

Разрешение родителей, если нет 18 лет. https://jaunatne.daugavpils.lv/docs/apliecinajums15_19.docx

Если документы не будут представлены в течение этого периода, участник программы автоматически потеряет свое место и его займет следующий участник по списку.

Дополнительная информация:

Ольга Ефремова

654 22306

Daugavpils

