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Сегодня вы можете позволить себе не заботиться о том, что за погром вы оставляете после себя. Вас будет оправдывать великая цель, несясь к которой вы и будете сворачивать все на своем пути. Однако, есть во всем этом и негативный момент. Если цель все-таки не будет достигнута, вас уж точно заставят прибраться.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 27 февраля 2020 | 18:06
Результаты регистрации на программу трудоустройства для молодежи (15-19 лет)!
В феврале Даугавпилсской молодежи в возрасте от 15 до 19 лет была предоставлена возможность подать заявку на летние работы 2020 года, регистрируясь на молодежную программу трудоустройства. Регистрация проходила с 15 по 21 февраля, в свою очередь для молодежи из многодетных семей регистрация проходила с 1 по 7 февраля.
Найти себя в списке результатов можно с помощью уникального кода, который после регистрации был отправлен на указанную участником регистрации эл.почту. С результатами регистраций можно ознакомиться тут: https://jaunatne.daugavpils.lv/lv/departaments/list
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ:
Всем, кто попали в основной список, с 2 до 13 марта нужно подать документы в Молодежном отделе (ул. Саулес 5а), при себе необходимо иметь удостоверение личности.
Информируем, что Молодежный отдел будет принимать документы и в субботу, 7 марта, с 10:00 до 13:00.
Документы, которые нужно подать:
Медицинская справка от семейного врача (для работы);
Разрешение родителей, если нет 18 лет. https://jaunatne.daugavpils.lv/docs/apliecinajums15_19.docx
Если документы не будут представлены в течение этого периода, участник программы автоматически потеряет свое место и его займет следующий участник по списку.
Дополнительная информация:
Ольга Ефремова
654 22306
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