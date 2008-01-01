Пособие от самоуправления по рождению ребенка увеличено до 500 евро, сениоров с юбилеями будут поздравлять чаще и более крупными суммами

Новости Общество | 27 февраля 2020 | 18:03

27 февраля вступили в силу поправки к обязывающим правилам Даугавпилсской городской думы № 46 «Материальная поддержка Даугавпилсского городского самоуправления незащищенным лицам", которые предусматривают увеличение размера различных видов материальной поддержки.

Каждый новорожденный малыш имеет большое значение, поэтому, поддерживая молодых родителей, Даугавпилсским самоуправлением увеличен объем поддержки в случае рождения ребенка с 300 евро до 500 евро. Обязывающие правила предусматривает, что поддержку можно получить в течение трех месяцев после даты регистрации рождения ребенка и декларирования места жительства на административной территории города Даугавпилса. Таким образом, поддержку в размере 500 евро смогут получить родители, если дата регистрации в ЗАГСе и декларирования места жительства на административной территории города Даугавпилса будет за три месяца с момента вступления в силу данных изменений обязывающих правил. Для получения поддержки один из родителей ребенка или то лицо, на попечении которого, в соответствии с решением сиротского суда, передан ребенок, подает заявление в Службу. Поддержка выплачивается в виде перечисления на указанный расчетный счет заявителя в кредитном учреждении. Заявление можно подать с помощью электронной услуги “Iesniegums iestādei ” на портале Государственных услуг www.latvija.lv, а также лично в Центре обслуживания клиентов на улице Лачплеша, 39.

Поддерживая сениоров на юбилеи не только по достижении 70, 80, 90 лет, а также 75, 85 и 95 лет, размер разовый поддержки увеличили с 15 евро до 30 евро. Получить этот подарок от самоуправления к юбилею можно не позднее, чем через полгода после юбилея. Поддержкоу в размере 30 евро смогут получить и те пенсионеры, у которых юбилей будет отмечаться за полгода до даты вступления в силу этих изменений. Поддержку на юбилей пожилые люди могут получить в Социальной службе, на улице Виенибас, 8, в 17-м кабинете, тел. 654 28668. Юбиляры обслуживаются вне очереди.

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