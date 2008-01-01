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Новости Культура | 27 февраля 2020 | 18:00

В последний день зимы город отпразднует «Широкую Масленицу»

29 февраля, прощаясь с зимой и встречая весну, в Даугавпилсе отпразднуют «Широкую Масленицу». С 12.00 до 15.00 на площади Виенибас можно будет поучаствовать в весёлых эстафетах и конкурсах, насладиться выступлением талантливых артистов и отведать вкусных блинов, символизирующих возвращение теплого солнца из долгой зимней спячки.

В этом году праздник обещает быть особенно масштабным. Центр Русской культуры в сотрудничестве с Управлением культуры и творческими коллективами города подготовил насыщенную концертную программу с участием артистов из Латвии, Литвы и России.

Чтобы солнышко веселей катилось навстречу весне, участникам праздника предложат активное участие в спортивных развлечениях, о которых позаботится Управление спорта. Разумеется, не обойдётся и без традиционных развлечений: перетягивания каната, метания сапога и попыток добыть приз с «ледяного столба».

Организаторы обещают, что интересно будет всем, от мала до велика. Зрителей развлекут потешными торгами, аттракционами и обилием разнообразных игр. В «колодцах счастья» можно будет вытянуть сюрприз, в мобильном фотоателье будет предложен широкий выбор русских народных костюмов, а возле парка Дубровина – покататься на лошади.

Празднование Масленицы невозможно представить без угощения. На площади можно будет полакомиться вкусными блинчиками и горячим чаем, а ярмарка на улице Ригас, которая будет работать с 10.00 до 16.00, порадует как полюбившимися лакомствами, так и новинками, которые наверняка также придутся по вкусу покупателям. Именно эта ярмарка ежегодно становится самой популярной, по количеству торговцев уступая лишь ярмарке в Дни города.

Праздник планируется завершить сожжением четырехметрового соломенного чучела Масленицы. По народному поверью, в этот день в огне сгорают все напасти и печали.

Daugavpils
 

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