Конференция «Белорусские чтения» вызвала большой общественный резонанс

Новости Культура | 27 февраля 2020 | 10:27

ЦБК ЦБК

21 февраля 2020 года, в Международный день родного языка, Даугавпилсский Центр белорусской культуры (ЦБК) впервые организовал и провел международную конференцию «Белорусские чтения: Язык. Книга. Образование», в которой приняли участие ученые и исследователи из Латвии и Беларуси. Результат превзошел все ожидания.

Новая традиция ко дню родного языка

Целью конференции «Белорусские чтения» является изучение культурных связей Латвии и Беларуси, истории белорусской диаспоры Латвии, налаживание связей с учеными и исследователиями, работающими в данных направлениях. Об этом говорила во вступительной речи руководитель ЦБК Жанна Романовская, выразив надежду, что начинание станет ежегодной традицией в Международный день родного языка.

Заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Янис Дукшинский отметил активность ЦБК и Белорусского общества «Уздым» в проведении интересных мероприятий и пожелал конференции успехов.

Консул Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе Николай Романкевич подчеркнул важность изучения культурного наследия двух стран и выразил надежду на то, что первая конференция получит дальнейшее развитие.

Исторически между Латвией и Беларусью существуют тесные связи, в том числе и культурологические, и они, к сожалению, еще достаточно мало изучены. Это отметили многие ученые и исследователи, участвовавшие в конференции. Темы их докладов позволили вывести подтему «Белорусских чтений»: язык, книга, образование.

Увлекательные исследования, интересные доклады

Выступления докладчиков из Минска, Витебска, Даугавпилса уже с первых минут вызвали неподдельный интерес. Слушатели с самого начала и на протяжении всей насыщенной программы конференции узнали много нового и интересного.

Например, для многих стало открытием, что у латгальского букваря есть белорусские корни, а белорусский букварь печатался в Латвии, о чем захватывающе рассказал заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси Алесь Суша (Минск). Он поведал о формировании латгальской письменности, о богатейшем белорусском, латгальском, латышском книжном наследии, при этом особо отметив, что белорусы всегда помогали латышам, а латыши белорусам в книгопечатании. Кстати, буквари Михаила Рота из Дагды печатались и переиздавались в Вильнюсе и Полоцке. Особое внимание А.Суша уделил теме возвращения книжного наследия всемирно известного белорусского просветителя Франциска Скорины и презентовал многотомное факсимильное издание книг, выпущенное Национальной библиотекой Беларуси.

Тему белорусских школ в системе образования в межвоенный период в Латвии раскрыла профессор кафедры истории Даугавпилсского университета Ирена Салениеце. Сегодня невероятным кажется, что в далеком 1920 году, в только что созданном молодом государстве, действовал закон об образовании, учитывающий интересы всех этнических групп жителей. В 1925 году в Латвии работали 37 белорусских школ и гимназий! Государство выделяло финансирование из общего бюджета образования пропорционально процентному составу населения страны. Белорусов было почти 2%. Таким был и объем госдотаций на школы.

Заведующая историческим отделом Даугавпилсского краеведческого и художественного музея Валентина Славковская привела статистические данные о белорусах Даугавпилса на основании переписи населения. Впервые всех пересчитали в 1897 году, и белорусами себя назвали 2%. В 1935 году численность белорусов составляла 3%, в 1959 году выросла до 6%. Пик пришелся на 1995 год, когда в Даугавпилсе насчитывалось 9,04 % белорусов, а на данный момент проживает 7%.

Профессор кафедры истории Даугавпилсского университета, доктор истории Хенрихс Сомс к конференции на интернет-ресурсе Latgales dati создал раздел «2020: Первые белорусские чтения», где можно найти информацию о событиях и личностях белорусской диаспоры региона в разные годы.

Из доклада «Райнис – защитник белорусской культуры» доктора филологии Валентина Лукашевича слушатели открыли для себя другого поэта. Депутат Райнис с трибуны Сейма поддержал авторитетного белорусского общественного деятеля Константина Езовитова, который выиграл суд в споре с видным латгальским общественным деятелем Францисом Кемпсом, который очень неуважительно отзывался о белорусах, живущих в Латвии.

Магистр истории, преподаватель кафедры истории Даугавпилсского университета Дмитрий Олехнович затронул некоторые аспекты повседневной жизни белорусов в Латвии во время Второй мировой войны по материалам оккупационной прессы. Нацисты издавали газеты на русском языке. Вновь были открыты школы национальных меньшинств. Белорусы были аполитичны, разрозненны, и при мобилизации на работы в Германию пострадали в значительно большей степени.

Кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета Святослав Кулик в своем выступлении обратился к проблеме культурных архетипов в белорусской и латышской культурах.

Максим Королев (Витебский медицинский университет) затронул тему «Латвийское влияние на сохранение и развитие католической религиозности в БССР». Часть слушателей конференции хорошо помнят те времена, когда верующие люди приезжали из Беларуси в Латвию на богослужения, чтобы пройти исповедь или обряд крещения ребенка и т.д., поскольку в их местности костелы не работали.

Андрей Герберг (Витебский медицинский университет) в своем докладе рассказал о латышских поселениях в Витебской губернии на рубеже XIX-XX столетий. Мигрировавшие латыши жили на хуторах, рядом с белорусами, и соседи наблюдали за традициями другого народа: как звучит его язык, как устроен быт семьи, какие блюда едят, какую одежду носят, какие праздники отмечают, какие песни поют. Таким образом складывался диалог культур.

Алена Изергина (Центр исследования белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Республики Беларусь) поделилась своими исследованиями по вопросу белорусского школьного образования как фактора сохранения этничной идентичности белорусов зарубежья на примере Литвы.

В свою очередь, ученик Даугавпилсской средней школы №16 и член белорусского культурно-просветительского общества «Уздым» Валерий Медунецкий представил презентацию об успешном сотрудничестве городов-побратимов Даугавпилса и Витебска.

По материалам докладов конференции будет издан сборник. Организаторы надеются сделать «Белорусские чтения» ежегодным мероприятием, которое привлечет ученых не только из Беларуси и Латвии, но и других стран, изучающих балтийско-белорусские связи.

Белорусский диктант в Балтии

Поскольку конференция проходила в Международный день родного языка, докладчики и слушатели «Белорусских чтений» приняли участие в написании диктанта по белорусскому языку.

В этом году в формате онлайн диктант писали одновременно в трех странах Балтии: в Латвии – Рижская белорусская основная школа имени Я.Купалы, Даугавпилсский Центр белорусской культуры и общество «Уздым», Екабпилсское общество «Спатканне»; в Эстонии – белорусское общество в Таллине; в Литве – Вильнюсская белорусская гимназия имени Ф.Скорины, общественнные организации Клайпеды и других городов. Вместе с белорусами зарубежья пробовали свои силы в филологии дипломаты Беларуси.

Диктовал текст из Вильнюса ведущий актер театра-студии киноактера Национальной киностудии «Беларусьфильм» Артем Давидович. Все старательно выводили слова на родном языке. К слову, текст был посвящен творчеству писателя Владимира Короткевича, юбилей которого будет отмечаться в этом году. Оцените глубину мысли: «Писатель был твердо убежден, что только проникновение в историческую память народа способно обеспечить неразрывность цепи между прошлым, настоящим и будущим и предостеречь людей от ошибок и несчастий».

Теперь участники диктанта с нетерпением ждут результатов.

У полоцкого книгопечатника

Программа конференции была разноплановой, насыщенной и интересной. Всех без исключения: и участников, и слушателей, и студентов, привлекла анимационная программа «У книгопечатника». Ее представили артисты театра исторического костюма «Полоцкі зьвяз» и общественного объединения «Интеграция инициатив» из Полоцка.

Каждый желающий имел возможность собственноручно поставить сургучную печать на именную, стилизованную под старину, грамоту. И забрать ее на память, чтобы обязательно посетить древний и прекрасный Полоцк, ведь на свитке написано: «Запрошаемы в место Полоцк, где София Святая светло на душу розливае, а Евфросиния премоцную ахову чинит. Тут покой денным суетам и роботам даемы, праздники и святы ладим».

Выставка о Владимире Короткевиче

В рамках конференции «Белорусские чтения» была открыта передвижная литературная выставка о творчестве Владимира Короткевича (1930-1984) из фондов Государственного музея истории белорусский литературы (Минск), с которым у ЦБК заключено соглашение о сотрудничестве.

«Быў. Ёсць. Буду…» – так называется стихотворение В.Короткевича, сборник его стихотворений, и так называется выставка о жизни и творчестве классика, обзор которой очень профессионально, эмоционально и увлекательно сделала сотрудница музея Ольга Гулева. Она отметила, что в своих произведениях писатель создавал летопись родной земли, о чем свидетельствуют его слова: «Без исторического романа, исторической литературы в целом не может пробудиться нация, ибо нет нации без чувства историзма, без спокойной гордости за себя и просто самоуважения…».

Выставка о талантливом белорусском писателе, поэте, драматурге, литературном критике, сценаристе и публицисте, переводчике, одной из наиболее ярких фигур в белорусской литературе XX столетия – Владимире Короткевиче, будет доступна в ЦБК до 31 марта 2020 года.

В тему вышесказанного, Вячеслав Телеш – педагог, общественный деятель, один из создателей белорусской школы в Риге, председатель Объединения белорусских художников Балтии «Честь имею», кавалер Ордена Трех Звезд, представил на конференцию доклад на тему «Владимир Короткевич и воздействие его творчества на самосознание белорусов Латвии». Он познакомился с писателем в 1976 году, когда тот отдыхал в Юрмале. Завязалась переписка, были еще встречи. «Всего я получил от Владимира Короткевича 9 его книг с очень дорогими для меня надписями-заповедями, которые меня всю жизнь вдохновляют работать на благо Отчизны», – делится дорогими воспоминаниями В.Телеш.

Театр теней и конкурс рисунков

Писатель В.Короткевич любил гостить в Латвии, где у него было много друзей, и даже посвятил ей «Сказки янтарной страны». Это очерк, лирические зарисовки о Латвии на основе впечатлений и реальных историй, которые чередуются со сказками о латышской земле; написанные поэтично и аллегорично, с юмором и уважением.

Премьеру постановки «Сказка о серебряном петушке» по мотивам «Сказок янтарной страны» в формате и технике «театра теней» показала театральная студия «Паулинка». Сказка повествует о печальной неравной любви, о чутком сердце Петушка, который слышал песню земли и спас своего мастера Лата от сожжения на костре; он до сих пор наблюдает со шпиля собора Св,Петра за порядком в Риге, всегда готовый добром победить зло. Удивительно захватывающие и необычное представление все смотрели, затаив дыхание, с неподдельным интересом и раздумьями.

«Сказки янтарной страны» – конкурс детских рисунков на эту тему объявляет Центр белорусской культуры. Участвовать в нем могут школьники в возрасте от 7 до 15 лет из Латвии, Литвы, Эстонии. Работы можно выполнять в любой технике, формат бумаги – А3 и А4. Рисунки нужно до 1 ноября принести или прислать по почте в Центр белорусской культуры Даугавпилса (Alejas iela, 68, Daugavpils, Latvija, LV-5401). В электронном виде работы не принимаются. Подведение итогов, награждение и открытие выставки рисунков победителей состоится в ноябре, ко дню рождения В.Короткевича.

Музыкальным оформлением мероприятия стало выступление ансамблей «Купалинка», «Пралески», «Спадчына». Душевные песни о родном языке, о малой родине органично вплелись в тему конференции и стали логическим завершением интереснейшего мероприятия.

Центр белорусской культуры