Звездные гости
27 февраля
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Сегодня вам стоит пересмотреть и, возможно, переосмыслить то, что вы делали в последнее время. Может быть, вам захочется что-то изменить.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 27 февраля 2020 | 10:24
Ушли в мир иной...
С 19 по 25 февраля 2020 года в Даугавпилсском загсе были выданы 17 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Babiča Fedosija (30.07.1941 - 18.02.2020)
Burinska Janīna (02.06.1950 - 18.02.2020)
Golotiļecs Marjans (20.01.1924 - 22.02.2020)
Gubanova Vaclava (28.04.1930 - 19.02.2020)
Interesnaja Irēna (12.07.1940 - 24.02.2020)
Kļeņina Tatjana (14.01.1921 - 24.02.2020)
Latkovskis Aivars (05.07.1971 - 20.02.2020)
Morozovs Igors (13.11.1969 - 20.02.2020)
Naidjonoka Zinaida (13.10.1934 - 21.02.2020)
Purels Staņislavs (07.05.1945 - 23.02.2020)
Purvina Irīna (02.09.1955 - 22.02.2020)
Rutkovskis Česlavs (18.01.1950 - 18.02.2020)
Servute Nadežda (21.09.1927 - 24.02.2020)
Spiridovskis Vjačeslavs (16.05.1931 - 20.02.2020)
Trofimovs Sergejs (20.03.1957 - 24.02.2020)
Vaikutis Vlads (15.04.1957 - 21.02.2020)
Zdankovska Kristīna (30.11.1935 - 19.02.2020).
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