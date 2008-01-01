В Даугавпилсе фирма кормила детей польским, а не латвийским мясом

Новости Общество | 27 февраля 2020 | 10:13

Пресс-фото Пресс-фото

Продовольственно-ветеринарная служба выяснила, что предприятие Baltiņš, которое поставляло нескольким даугавпилсским образовательным учреждениям мясные продукты в рамках «зеленой закупки», нарушало правила маркировки. Оно произведенные в Польше говядину и мясо птицы выдавало за продукты латвийского происхождения, сообщает ведомство.

Во время проверки на складе компании ПВС обнаружила замороженные продукты из Польши, а также оригинальную маркировку польского производителя. Найдены также поддельные этикетки различных латвийских предприятий. Во время дальнейшей проверки выяснилось, что местные компании фирме Baltiņš в этом году такого рода продукцию не поставляли.

Проверка констатировала, что с начала года до середины февраля, когда обнаружили нарушения, фирма в 16 даугавпилсских образовательных учреждений доставила около 4 тонн мяса птицы и 500 кг говядины.

ПВС информировала о произошедшем Даугавпилсскую думу. Начато административное делопроизводство.

В «зеленой закупке» участвуют продукты, выращенные или полученные в Латвии и отвечающие высшим стандартам качества («Зеленая ложечка» и «Бардовая ложечка»).

LSM