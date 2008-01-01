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Новости Латвия | 27 февраля 2020 | 10:08

Конец недели обещает быть снежным

Пресс-фото

Во второй половине недели в восточной части Латвии образуется устойчивый снежный покров, который продержится несколько дней, показывают прогнозы.

В четверг ночью в Видземе и Латгалии ожидается снег. В некоторых местах он будет и днем. Толщина снежного покрова местами может достигать 10 сантиметров. В остальной части страны выпадет меньше снега.

Снег также ожидается в выходные дни.

Температура воздуха в четверг ночью будет по-прежнему около нуля по всей стране, но в пятницу и субботу ночью будет холоднее — вплоть до -5 градусов. Днем воздух прогреется до 0.. +4 градусов, а в воскресенье в Курземе до +6.. +7 градусов.

Прогнозы показывают, что на следующей неделе в Латвию вернется более теплая погода. Местами столбик термометра поднимется до +10 градусов.

LSM

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