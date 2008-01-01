Семейный центр цифровых технологий отмечает первую годовщину открытия

Новости Культура | 26 февраля 2020 | 17:40

26 февраля 2020 года в Латгальской центральной библиотеке был открыт Семейный центр цифровых технологий – уникальное место для содержательного и качественного времяпровождения, которое было создано при финансовой поддержке Европейского Союза и Даугавпилсской городской думы.

В канун первой годовщины со дня открытия центр проводит конкурс в социальной сети Facebook и предлагает новую бесплатную услугу – цикл занятий по цифровому домоводству, который позволит освоить новые цифровые навыки.

Семейный центр цифровых технологий Латгальской Центральной библиотеки был торжественно открыт 26 февраля 2019 года, что позволило значительно расширить спектр доступных в Даугавпилсе услуг для детей и семей. Новое место для досуга и обучения быстро полюбилось не только местным жителям, но и гостям города. В первый год деятельности центра в нем зафиксировано более 19 000 посещений, причем две трети посетителей – дети в возрасте до 18 лет. В общее число посетителей входят индивидуальные клиенты центра, организованные группы, которые приходят на познавательные экскурсии, а также участники и гости различных мероприятий. В течение года в центре прошло 70 разного рода мероприятий, в том числе субботние творческие мастерские для семей, познавательные уроки на актуальные темы, такие как СМИ и информационная грамотность, ряд лекции и семинаров, конкурсы, выставки и даже концерты.

В течение первых 12 месяцев работы в центре было проведено 145 познавательных экскурсий, в ходе которых желающие ознакомились с предложением центра. Заявки на экскурсии подают не только группы из Даугавпилса (в том числе из различных муниципальных учреждений, школ, детских садов и общественных организаций), но и из других городов Латвии, таких как Бауска, Дагда, Илуксте, Краслава, Ливаны, Мадонна, Резекне, Рига, Саласпилс, Вентспилс и др. Центр интересен и иностранным гостям – в первый год деятельности его посетили почти 200 иностранцев из Литвы, Украины, России, Белоруссии, Соединенного Королевства, США, Италии, Греции, Норвегии, Польши, Турции, Австрии, Румынии, Португалии, Испании, Германии, Швеции и других стран.

В ассортименте центра несколько инновационных технологических решений, которые свободно доступны каждому посетителю. Это викторины на базе технологий распознавания движений, позволяющие проверить и пополнить знания на различные темы, виртуальный велозаезд по Латгалии и Аукштайтии, наблюдаемые в очках виртуальной реальности ролики о городах Латгалии и Литвы, игровые приставки Xbox и интерактивный ковер с сенсорным управлением, который позволяет увлекательно провести время, играя в игры и решая познавательные задачи. В течение года эти технологии использовались 28 000 раз.

Также в центре доступен постоянно растущий набор книг и большая коллекция настольных игр, в которой представлены такие популярные игры, как Монополия, Дженга, Кендама, Халли Галли, рич-рач, цирк, шашки, Скажи иначе, Катана, Скрабл, Уно и другие. За год эти информационные и развлекательные ресурсы использовались 27 000 раз.

Существенное место в деятельности центра занимает образовательная работа. Желающим доступны бесплатные циклы занятий в таких актуальных направлениях, как робототехника, 3D-моделирование и компьютерная грамотность. В течение года в центре было проведено 400 подобных занятий и обучено 320 пользователей разного возраста. Особо популярными стали занятия по робототехнике, на которых желающие осваивают конструирование, программирование и управление роботами LEGO® Mindstorms®. Примечательно, что занятия по робототехнике проводились не только в помещениях центра, но и в филиалах Латгальской Центральной библиотеки в двух микрорайонах Даугавпилса (Химия, Ругели). При наличии стабильного спроса выездные занятия в микрорайонах будут предложены и в будущем.

Отмечая первую годовщину открытия центра, объявляется набор участников на новый цикл занятий с интригующим названием – «Цифровое домоводство». Занятия предусмотрены для лиц 12 лет и старше, имеющих желание развивать творческое мышление и освоить новые, актуальные навыки. B течение восьми занятий участники получат представление о работе в графическом редакторе CorelDRAW, научатся создавать уникальный дизайн и наносить его на тканевую поверхность с помощью термопресса и плоттера.

Кроме того, в рамках празднования первого дня рождения центра на странице центра в социальной сети Facebook проходит конкурс, в котором можно выиграть футболку с уникальным принтом, разработанным и нанесенным с помощью вышеупомянутого оборудования цифрового домоводства. Подробности об условиях конкурса здесь.

Семейный центр цифровых технологий Латгальской Центральной библиотеки и в дальнейшем будет предлагать актуальные и востребованные услуги, спектр которых обязательно продолжит расширятся. Центр открыт для посещений по рабочим дням с 11:00 до 18:00 и по субботам с 10:00 до 17:00

Семейный центр цифровых технологий Латгальской Центральной библиотеки создан при финансовой поддержке Европейского Союза с софинансированием Даугавпилсской городской думы в рамках программы трансграничного сотрудничества Латвии и Литвы на 2017-2020 гг.

Информацию подготовила:

Руководитель Семейного центра цифровых технологий ЛЦБ

Айга Вихмане-Семенова

Тел.: 654 49090

э-адрес: aiga.vihmane@lcb.lv

www.facebook.com/digicentrs/

Daugavpils

