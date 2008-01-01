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Новости Общество | 26 февраля 2020 | 17:39

Дом на Гайсмас, 7 планируют использовать для нужд самоуправления

24 февраля на внеочередном заседании Даугавпилсской городской думы депутаты рассмотрели два вопроса, касающиеся многоэтажного дома по ул. Гайсмас, 7. В результате заседания было принято решение не утверждать результаты состоявшегося недавно аукциона и запланировать использование здания для расширения жилого фонда самоуправления.

В конце января прошел аукцион, на который было выставлено здание и земельный участок по ул. Гайсмас, 7. После этого в распоряжение депутатов поступила информация о возможных нарушениях, произошедших при его проведении. Поэтому ситуация с многоэтажным домом была рассмотрена повторно, учитывая актуальную информацию как о ходе аукциона, так и о рыночной стоимости объекта и возможностях его восстановления. Большинством голосов депутаты не утвердили результаты аукциона и признали объект полезным для осуществления автономных функций самоуправления.

Жилая площадь здания составляет 6899,8 кв.м, в нём расположено 105 2-4-комнатных квартир. Чтобы они стали пригодны для проживания, необходимо провести упрощенную реконструкцию, которая предусматривает обновление систем теплоснабжения, электроинсталляции, водопровода и канализации, а также другие ремонтные работы. При оформлении займа под поручительство самоуправления, произвести работы можно силами SIA „DDzKSU”. Приведение в порядок этого жилого фонда позволило бы самоуправлению обеспечить жильём стоящих на очереди горожан, среди которых немало многодетных семей, а также решить вопрос служебных квартир для специалистов, которые приезжают работать в город.

Daugavpils
 

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