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Новости Общество | 25 февраля 2020 | 18:20

В Даугавпилсе появится музыкальный сквер

У депутатов Даугавпилсской городской думы появилась идея создать в городе Музыкальный сквер, посетители которого смогут наслаждаться не только объектами среды, но и звуками музыки.

В бюджете самоуправления предусмотрены средства на создание сквера. Реализовать проект планируют уже этим летом. В Думе создана рабочая группа, задача которой – выбрать наиболее подходящее место, а также подобрать возможные решения и конструкции. К реализации проекта планируется привлечь воспитанников и преподавателей школы дизайна и искусств «Saules skola».

Руководитель рабочей группы Янис Дукшинский отметил, что этот сквер станет прекрасным познавательным местом для отдыха. В Латвии уже есть подобные парки развлечений, и они пользуются спросом среди отдыхающих. Музыкальный сквер планируют создать неподалёку от музыкальной средней школы им.Ст.Брока.

 

Отдел общественных отношений и маркетинга Думы.

Daugavpils
 

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