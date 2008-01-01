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Новости Общество | 25 февраля 2020 | 18:20
В Даугавпилсе появится музыкальный сквер
У депутатов Даугавпилсской городской думы появилась идея создать в городе Музыкальный сквер, посетители которого смогут наслаждаться не только объектами среды, но и звуками музыки.
В бюджете самоуправления предусмотрены средства на создание сквера. Реализовать проект планируют уже этим летом. В Думе создана рабочая группа, задача которой – выбрать наиболее подходящее место, а также подобрать возможные решения и конструкции. К реализации проекта планируется привлечь воспитанников и преподавателей школы дизайна и искусств «Saules skola».
Руководитель рабочей группы Янис Дукшинский отметил, что этот сквер станет прекрасным познавательным местом для отдыха. В Латвии уже есть подобные парки развлечений, и они пользуются спросом среди отдыхающих. Музыкальный сквер планируют создать неподалёку от музыкальной средней школы им.Ст.Брока.
Отдел общественных отношений и маркетинга Думы.
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