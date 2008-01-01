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Новости Общество | 25 февраля 2020 | 18:15
В Даугавпилсе гостит посол Росийской Федерации в Латвии Евгений Лукьянов
Визит в Даугавпилс начался со встречи в Даугавпилсской Думе. Специалисты Департамента развития подготовили исчерпывающую презентацию о городе. Председатель Думы Андрей Элксниньш и первый заместитель председателя Янис Лачплесис обсудили с послом Российской Федерации ряд вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества.
Обсуждался экономический форум, который пройдёт в Даугавпилсе 16 октября. Посол с удовольствием принял предложение об участии в работе форума, и, в свою очередь, пообещал обеспечить широкую информационную поддержку этого мероприятия, чтобы в России также знали о возможности принять в нём участие. Евгения Лукьянов рассказал о проведённой в Калининградской области работе по созданию промышленных зон, и отметил, что это направление могло бы стать прекрасным поприщем для взаимного обмена опытом между Даугавпилсом и Калининградом.
Речь шла также о проектах, реализуемых в Крепости в рамках программы Латвийско-Российского приграничного сотрудничества. В Даугавпилсской крепости планируется восстановить пороховой погреб, расположенный в 7-м бастионе, и реализация этого проекта будет происходить в сотрудничестве с Псковом.
Темами обсуждения стали также культура и образование. Положительную оценку получила деятельность Даугавпилсского театра, направленная на улучшение сотрудничества с Российскими театрами. Во время обсуждения вопросов, касающихся образования, было отмечено, что для Даугавпилсского ВУЗа крайне важно сохранить статус университета, так как это будет способствовать развитию Латвийско-Российского сотрудничества в сфере образования и уже сейчас играет существенную роль в развитии всего Латгальского региона.
Посол Российской Федерации после встречи в городской Думе посетил Даугавпилсский театр. В программе визита также значится ознакомление с проектами модернизации предприятия «Daugavpils satiksme» и посещение Центра русской культуры.
Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
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