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Новости Общество | 25 февраля 2020 | 18:10

Даугавпилс и Беларусь укрепляют свои связи в бизнесе и культуре

Прошлая пятница, 21 февраля, прошла в Даугавпилсе под знаком тесных дружеских отношений с Республикой Беларусь. В один день в нашем городе проходил форум предпринимателей из Латвии и Белоруссии, и первая в своем роде международная научная конференция «Белорусские чтения» в Даугавпилсский Центре белорусской культуры.

Форум и контактная биржа бизнесменов проходила в Центре латышской культуры и была организована Даугавпилсским клубом предпринимателей «Anchor», Латгальским регионом планирования и Ассоциацией нанимателей и предпринимателей Витебской области при поддержке Даугавпилсской городской думы. На считая местных представителей, на это мероприятие прибыло почти два десятка бизнесменов из Витебской области, представлявших самые разные сферы деятельности.

Участники и организаторы форума отмечают, что в последние годы бизнес-связи между Даугавпилсом, Латгалией и Витебской областью заметно окрепли, о чем свидетельствует не только развитие местных предприятий с белорусским капиталом, но и заведение новых деловых знакомств. Основой для таких контактов как раз и становятся подобные форумы, которые также проходят в Витебске.

Параллельно с форумом в Даугавпилсский Центре белорусской культуры впервые была организована международная конференция «Белорусские чтения», приуроченная к Международному дню родного языка. Помимо научных докладов по миграции, религии, образованию и другим темам, здесь же была организована интересная культурная программа и онлайн-диктант по белорусскому языку.

Подобные события в очередной раз доказывают, что дружба между Латвией и Беларусью укрепляется год от года. Представители дипломатических миссий, руководство самоуправления и бизнесмены уверены, что в будущем эти связи смогут выйти на новый, еще более тесный уровень взаимовыгодных отношений.

Daugavpils
 

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