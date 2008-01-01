Звездные гости
25 февраля
Именины:
Алма, Аннемария / Алексей, Антон, Евгений
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Сегодняшний день удивительно хорош для того, чтобы свить уютное гнездышко с любимым человеком. Если же это - как раз последнее, чего вы хотите, постарайтесь, чтобы он об этом не узнал.
Источник: ignio.com
- День
- 2 .. 4 C
- Вечер
- 1 .. 3 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
- Ночь
- 1 .. 3 C
- Утро
- .. 2 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0818 ()
|GBP
|0.8383 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|70.6675 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Ушли в мир иной...
С 12 по 18 февраля 2020 года в Даугавпилсском загсе были выданы 19 справок о смерти.
2. Приговор по делу Золитудской трагедии: инженер Сергетс получил реальный срок, остальные оправданы
3. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
4. Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости переходит на летнее время работы
5. Новый призыв к участию в программе софинансирования по сохранению духовного наследия
6. Полиция разыскивает изображенных на фотографии мужчин
7. Широкая Масленица идет, блин да мед несет
8. “День семьи” в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее
9. В Даугавпилсе пройдет Международный Латгальский симпозиум графики
10. Конференция «Белорусские чтения» - новая традиция ко дню родного языка
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 25 февраля 2020 | 18:10
Даугавпилс и Беларусь укрепляют свои связи в бизнесе и культуре
Прошлая пятница, 21 февраля, прошла в Даугавпилсе под знаком тесных дружеских отношений с Республикой Беларусь. В один день в нашем городе проходил форум предпринимателей из Латвии и Белоруссии, и первая в своем роде международная научная конференция «Белорусские чтения» в Даугавпилсский Центре белорусской культуры.
Форум и контактная биржа бизнесменов проходила в Центре латышской культуры и была организована Даугавпилсским клубом предпринимателей «Anchor», Латгальским регионом планирования и Ассоциацией нанимателей и предпринимателей Витебской области при поддержке Даугавпилсской городской думы. На считая местных представителей, на это мероприятие прибыло почти два десятка бизнесменов из Витебской области, представлявших самые разные сферы деятельности.
Участники и организаторы форума отмечают, что в последние годы бизнес-связи между Даугавпилсом, Латгалией и Витебской областью заметно окрепли, о чем свидетельствует не только развитие местных предприятий с белорусским капиталом, но и заведение новых деловых знакомств. Основой для таких контактов как раз и становятся подобные форумы, которые также проходят в Витебске.
Параллельно с форумом в Даугавпилсский Центре белорусской культуры впервые была организована международная конференция «Белорусские чтения», приуроченная к Международному дню родного языка. Помимо научных докладов по миграции, религии, образованию и другим темам, здесь же была организована интересная культурная программа и онлайн-диктант по белорусскому языку.
Подобные события в очередной раз доказывают, что дружба между Латвией и Беларусью укрепляется год от года. Представители дипломатических миссий, руководство самоуправления и бизнесмены уверены, что в будущем эти связи смогут выйти на новый, еще более тесный уровень взаимовыгодных отношений.
Добавить комментарий