Звездные гости
24 февраля
День провозглашения Эстонской Республики
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Сегодня вас может посетить некоторое смутное беспокойство, которое принято называть дурным предчувствием. Не то, чтобы ему следовало верить, но некоторую осторожность в той сфере, на которую оно будет указывать проявить следует.
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Новости Культура | 24 февраля 2020 | 21:05
Управление культуры Даугавпилса и Арт-центр Ротко получили «Бонюксов»
В Резекне в Латгальском посольстве GORS 23 февраля вручили уже традиционные награды Boņuks за достижения в развитии и популяризации латгальской культуры. Среди награжденных — Управление культуры Даугавпилсской городской думы и Арт-центр имени Марка Ротко.
«Мы инициировали издание книги Aiz azara bolti bārzi, посвященной дирижеру, композитору и педагогу Терезии Броке. Книгу написала поэтесса и журналист Анна Ранцане, презентация прошла в январе прошлого года в Центре латышской культуры. Издание дополнено двумя дисками, на них звучат латгальские народные песни в исполнении коллективов, которыми руководили Терезия и Станислав Броки. Дизайн книги и дисков создала Сандра Ошиня. Мы очень благодарны Государственному Фонду культурного капитала за поддержку и всем, кто причастен к появлению этой книги, и кто дал ей высокую оценку. Примечательно, что сама Терезия Брока в 2014 году получила Boņuks в номинации «За жизненный вклад» и очень ценила эту награду», — рассказала Rus.Lsm.lv заместитель руководителя Управления культуры Вита Вилевко.
Арт-центр имени Марка Ротко получил награду за выставку «Чувство глины», посвященную памяти керамика Эвалда Василевского. Выставка проходила в конце 2019-начале 2020 года, на ней можно было познакомиться и с книгой, рассказывающей о художнике. Автор книги, тоже удостоенная «Бонюкса», — Эвия Василевская.
Награда Boņuks вручается с 2009 года, с 2013-го торжественную церемонию организует Латгальское посольство GORS.
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