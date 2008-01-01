Звездные гости

В Даугавпилс с "Ревизором" едет Национальный купаловкий театр Беларуси!

В конце 2019 года достигнуто соглашение о сотрудничестве между Даугавпилсск ...

24 февраля

День провозглашения Эстонской Республики

Именины:
Диана, Дина, Динс / Всеволод, Дмитрий

Гороскоп на день

Весы
24 сентября
- 23 октября

Сегодня вы можете столкнуться с такой неприятностью, как повальная, ничем не оправданная спешка. Как это ни смешно, причина подобного поведения окружающих вполне может заключаться в вашем настроении.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
День
4 .. 6 C
Вечер
-1 .. 1 C
Ветер
5 .. 7 м/с
вторник
Ночь
-2 .. -4 C
Утро
.. -2 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ушли в мир иной...

С 12 по 18 февраля 2020 года в Даугавпилсском загсе были выданы 19 справок о смерти.

2. Даугавпилсские молодежные лидеры будут развивать сеть Латгальских молодежных центров

3. Зима еще придет: в последнюю неделю февраля обещают -10 и сугробы

4. В Даугавпилсе улучшится доступность среды для колясочников

5. Приговор по делу Золитудской трагедии: инженер Сергетс получил реальный срок, остальные оправданы

6. Понедельник, 17 февраля: тепло, но ветрено

7. Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости переходит на летнее время работы

8. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

9. Новый призыв к участию в программе софинансирования по сохранению духовного наследия

10. Полиция разыскивает изображенных на фотографии мужчин

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {178}

 

Новости В мире | 24 февраля 2020 | 18:14

Агентство Bloomberg объяснило аномальную теплую зиму

Пресс-фото

Ученые в США посчитали, что отсутствие холодных ветров объясняется необычайно устойчивой областью низкого давления в Арктике, пишет портал РБК.

Аномально теплая зима в странах Европы и США объясняется необычной ситуацией в Арктике, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских ученых из Weather Underground и Weather Tiger LLC.

По их данным, аномально высокая температура объясняется необычайно устойчивой областью низкого давления в районе Северного полюса. Из-за нее ветры, которые обычно "отправляют" холодный воздух на юг, оказались буквально заперты в одном месте. По факту они циркулируют на самом севере планеты и не попадают в южные районы.

Такая ситуация привела к тому, что в США температура оказалась выше средней на 3 градуса. По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.

Аналогичная ситуация складывается в Европе, восточной части Канады, а также большей части России.

При этом эксперты AccuWeather и Maxar были уверены, что нынешняя зима будет холодней предыдущей, однако метеорологи не ожидали, что область низкого давления в Арктике сохранится на столь долгий срок.

Ученые пока не выяснили, что стало причиной аномалии. Ранее эксперты предполагали, что при нормальном развитии ситуации зима должна быть холодной.

Delfi

Добавить комментарий

 