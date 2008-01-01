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24 февраля
День провозглашения Эстонской Республики
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Извечная борьба меж здравым смыслом движениями души, время от времени происходящая в душе каждого человека, сегодня может совершенно выбить вас из колеи. Постарайтесь отдать на нее не слишком много сил.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 24 февраля 2020 | 18:04
Пограничники Латвии и Беларуси проведут совместные учения
В пятницу, 28-го февраля на контрольно-пропускном пограничном пункте «Силене» пройдут учения Латвии и Белоруссии. Во время учений планируется имитировать массовые беспорядки в месте пересечения границы, сообщает Служба новостей Латвийского радио 4.
Так, пограничники будут тренироваться организовывать пограничную проверку в нестандартной ситуации, а также контролировать и нейтрализовать беспорядки в месте пересечения границы, привлекая силы сотрудничающих структурных подразделений.
В связи с учениями, Госпогранохрана предупреждает, что процедура прохождения границы в пятницу, с полудня до двух часов дня может затянуться.
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