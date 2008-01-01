Пограничники Латвии и Беларуси проведут совместные учения

Новости Общество | 24 февраля 2020 | 18:04

Пресс-фото Пресс-фото

В пятницу, 28-го февраля на контрольно-пропускном пограничном пункте «Силене» пройдут учения Латвии и Белоруссии. Во время учений планируется имитировать массовые беспорядки в месте пересечения границы, сообщает Служба новостей Латвийского радио 4.

Так, пограничники будут тренироваться организовывать пограничную проверку в нестандартной ситуации, а также контролировать и нейтрализовать беспорядки в месте пересечения границы, привлекая силы сотрудничающих структурных подразделений.

В связи с учениями, Госпогранохрана предупреждает, что процедура прохождения границы в пятницу, с полудня до двух часов дня может затянуться.

LSM