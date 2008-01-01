Звездные гости

В Даугавпилс с "Ревизором" едет Национальный купаловкий театр Беларуси!

В конце 2019 года достигнуто соглашение о сотрудничестве между Даугавпилсск ...

24 февраля

День провозглашения Эстонской Республики

Именины:
Диана, Дина, Динс / Всеволод, Дмитрий

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Извечная борьба меж здравым смыслом движениями души, время от времени происходящая в душе каждого человека, сегодня может совершенно выбить вас из колеи. Постарайтесь отдать на нее не слишком много сил.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
День
4 .. 6 C
Вечер
-1 .. 1 C
Ветер
5 .. 7 м/с
вторник
Ночь
-2 .. -4 C
Утро
.. -2 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ушли в мир иной...

С 12 по 18 февраля 2020 года в Даугавпилсском загсе были выданы 19 справок о смерти.

2. Даугавпилсские молодежные лидеры будут развивать сеть Латгальских молодежных центров

3. Зима еще придет: в последнюю неделю февраля обещают -10 и сугробы

4. В Даугавпилсе улучшится доступность среды для колясочников

5. Приговор по делу Золитудской трагедии: инженер Сергетс получил реальный срок, остальные оправданы

6. Понедельник, 17 февраля: тепло, но ветрено

7. Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости переходит на летнее время работы

8. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

9. Новый призыв к участию в программе софинансирования по сохранению духовного наследия

10. Полиция разыскивает изображенных на фотографии мужчин

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {178}

 

Новости Общество | 24 февраля 2020 | 18:04

Пограничники Латвии и Беларуси проведут совместные учения

Пресс-фото

В пятницу, 28-го февраля на контрольно-пропускном пограничном пункте «Силене» пройдут учения Латвии и Белоруссии. Во время учений планируется имитировать массовые беспорядки в месте пересечения границы, сообщает Служба новостей Латвийского радио 4.

Так, пограничники будут тренироваться организовывать пограничную проверку в нестандартной ситуации, а также контролировать и нейтрализовать беспорядки в месте пересечения границы, привлекая силы сотрудничающих структурных подразделений.

В связи с учениями, Госпогранохрана предупреждает, что процедура прохождения границы в пятницу, с полудня до двух часов дня может затянуться.

LSM

Добавить комментарий

 