Звездные гости
24 февраля
День провозглашения Эстонской Республики
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Сегодня вы можете запутаться в собственных чувствах. Явление весьма широко распространенное, но каждый раз воспринимается почти как конец света. Пусть вашими действиями руководит сила привычки - уж она-то никогда не откажет.
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Новости Культура | 24 февраля 2020 | 17:54
1 марта вход в Даугавпилсский музей шмаковки по особой цене
В первое воскресенье марта, 1 марта, стоимость билета для индивидуальных посетителей в Музей шмаковки в Даугавпилсе составит всего 2,15 EUR.
Посетителям музея предлагаются бесплатные аудиогиды на 6 языках – латышском, латгальском, русском, английском, литовском и немецком языках, так же возможны экскурсии в сопровождении гида. В музее есть возможность отведать разные виды шмаковки (за 1 EUR предлагается дегустация одного вида напитка, за 2 EUR – трёх видов) и приобрести сувениры.
Время работы музея 1 марта: 11:00 – 19:00.
Музей шмаковки в Даугавпилсе является самым современным музеем шмаковки в Латвии. Музей шмаковки предлагает занимательный рассказ о древнем алкогольном напитке Латгале – шмаковке, рецепт которой является составной частью кулинарного наследия. Наряду с историей приготовления напитка здесь представлен исчерпывающий список латгальской культуры и истории.
До встречи в музее шмаковки!
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