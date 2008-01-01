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Новости Культура | 24 февраля 2020 | 17:54

1 марта вход в Даугавпилсский музей шмаковки по особой цене

В первое воскресенье марта, 1 марта, стоимость билета для индивидуальных посетителей в Музей шмаковки в Даугавпилсе составит всего 2,15 EUR.

Посетителям музея предлагаются бесплатные аудиогиды на 6 языках – латышском, латгальском, русском, английском, литовском и немецком языках, так же возможны экскурсии в сопровождении гида. В музее есть возможность отведать разные виды шмаковки (за 1 EUR предлагается дегустация одного вида напитка, за 2 EUR – трёх видов) и приобрести сувениры.

Время работы музея 1 марта: 11:00 – 19:00.

Музей шмаковки в Даугавпилсе является самым современным музеем шмаковки в Латвии. Музей шмаковки предлагает занимательный рассказ о древнем алкогольном напитке Латгале – шмаковке, рецепт которой является составной частью кулинарного наследия. Наряду с историей приготовления напитка здесь представлен исчерпывающий список латгальской культуры и истории.

До встречи в музее шмаковки!

Daugavpils
 

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