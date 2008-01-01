Латгальская Центральная библиотека обучит цифровому домоводству

Новости Культура | 24 февраля 2020 | 17:46

Семейный центр цифровых технологий Латгальской Центральной библиотеки объявляет набор участников на бесплатные занятия по цифровому домоводству. Занятия открыты для всех желающих овладеть новыми навыками и развивать творческое мышление.

Занятия по цифровому домоводству дают возможность освоить процесс создания дизайна от идеи до конечного воплощения. B течение восьми занятий участники получат представление о работе в графическом редакторе CorelDRAW, научатся создавать уникальный дизайн и воплощать его с помощью термопресса и плоттера. В результате, каждый из участников самостоятельно изготовит персонализированную закладку для книги и оригинальный дизайн принта, который сможет перенести на тканевую поверхность – футболку, сумку и другие изделия.

Занятия будут проходить по вторникам и пятницам в послеобеденное время. Запись по телефону 654 49090, по электронной почте aiga.vihmane@lcb.lv или непосредственно в Семейном центре цифровых технологий по адресу Даугавпилс, ул. Ригас 22а, 1-й этаж (вход с улицы Гимназияс). Группы обучающихся будут комплектоваться по возрастному принципу. Минимальный возраст участника – 12 лет.

Используемое в обучении оборудование приобретено на средства Даугавпилсской городской Думы, полученные Даугавпилсом в 2018 году, как самым дружественным для семей самоуправлением среди республиканских городов в конкурсе Министерства охраны окружающей среды и регионального развития.

Семейный центр цифровых технологий Латгальской Центральной библиотеки предлагает и другие бесплатные занятия в таких актуальных направлениях, как робототехника и 3D моделирование, а также курсы компьютерной грамотности для сеньоров. Подробности об услугах центра на сайте библиотеки.

Семейный центр цифровых технологий был создан в рамках проекта трансграничного сотрудничества Латвии и Литвы при финансовой поддержке Европейского Союза с софинансированием Даугавпилсской городской думы. Центр открыт посетителям с 26 февраля 2019 года. Внедрение обучения цифровому домоводству в качестве новой бесплатной услуги является подарком центра всем горожанам в канун первой годовщины его открытия.

Информацию подготовила:

Руководитель Семейного центра цифровых технологий ЛЦБ

Айга Вихмане-Семенова

Тел.: 654 49090

э-адрес: aiga.vihmane@lcb.lv

www.facebook.com/digicentrs/

Daugavpils

