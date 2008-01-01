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Новости Общество | 24 февраля 2020 | 17:42

Форум школьных парламентов в Даугавпилсе собрал представителей всей Латгалии

21 февраля в центре культуры Даугавпилсского края «Варпа» проходил форум школьных самоуправлений Латгалии «Школьный парламент – основа гражданского общества». Он собрал более 230 школьников и педагогов из 18 самоуправлений Латгалии. Обширнее всего был представлен Даугавпилс.

Главной темой форума в этом году стало значение работы школьных парламентов в гражданском сообществе. На протяжении всего дня об этом дискутировали президенты, вице-президенты, министры парламентов, директора школ, их заместители, педагоги и специалисты самоуправлений по делам молодежи. К ним обращались представители госуправления и Европарламента, руководители самоуправлений и обществ.

На открытии было зачитано обращение президента Латвийской Республики Эгилса Левитса к участникам форума. За ним последовало видеообращение депутата Европарламента Даце Мелбарде. Министр образования и науки Илга Шуплинска, лично почтившая мероприятие своим присутствием, предложила молодым людям принять участие в разработке основных директив находящихся в разработке молодежной политики, политики спорта и образования. Родителям же она пожелала принимать большее участие в процессе обучения детей.

Председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш рассказал о возможностях открыто общаться с самоуправлением и призвал молодёжь активнее принимать участие в обозначении и решении важных для них вопросов.

Во второй части мероприятия участники форума разделились на несколько рабочих групп, в которых обсуждали о поддержке школьных самоуправлений, волонтёрской работе, возможностей для молодежи в Европе, возможностях и вызовах сотрудничества самоуправлений, создании учебных предприятий и многие другие темы.

В завершении мероприятия, когда были получены новые знания и найдены новые друзья, участники форума вновь собрались, чтобы подвести итоги и поблагодарить друг друга за плодотворный и познавательный день. Были названы также пятеро самых активных участников форума, которые отправятся в Брюссель. Среди них был и представитель Даугавпилса – президент школьного парламента основной школы Виенибас Янис Дрелингс.

Мероприятие организовали Южнолатгальский центр поддержки негосударственных организаций (DNVOAC) и Латгальский регион планирования в сотрудничестве с Даугавпилсской городской думой, Даугавпилсской краевой думой, Даугавпилсской основной школой Виенибас, Министерством культуры и Представительством Европейской Комиссии в Латвии.

Daugavpils
 

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