Рижская дума объявлена распущенной

Новости Латвия | 24 февраля 2020 | 12:24

Президент Эгил Левитс провозгласил закон о роспуске Рижской думы.

Закон предусматривает, что внеочередные выборы необходимо организовать в течение двух месяцев после роспуска думы, и планируется, что они состоятся 25 апреля, сообщает агентство LETA.

Теперь управление столицей возьмет на себя временная администрация, задачей которой станет выполнение функций самоуправления до момента, когда на первое заседание соберется новоизбранная дума.

Руководителем временной администрации станет госсекретарь Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) Эдвин Балшевиц. Его заместителем будет директор юридического департамента Минфина Артис Лапиньш, а еще одним членом администрации станет замдиректора юридического департамента Минюста Алексей Ремесов.

Как сообщал Rus.Lsm.lv, в четверг 13 февраля депутаты Сейма рассмотрели в срочном порядке и приняли закон о роспуске Рижской думы. В самоуправление будет назначена временная администрация.

Закон о роспуске думы принят потому, что она не могла обеспечить принятие решений (три заседания подряд не собирался кворум), отмечается на сайте Сейма.

Кроме того, среди причин роспуска текущего созыва Рижской думы указано то, что самоуправление допускает незаконные действия и не выполняет требования закона об утилизации отходов, закона о самоуправлениях и других нормативных актов, не выполняя свою автономную функцию — организацию вывоза отходов из города и их утилизации. Не помогло добиться этого и введение чрезвычайного положения в Риге в сфере мусороуборочного хозяйства, сообщается в аннотации к закону.

После роспуска думы в столице потребуется назначить временную администрацию. Ее руководителем планируется назначить госсекретаря Минрегионов Эдвина Балшевица, его заместителем — директора юридического департамента Минфина Артиса Лапиньша, членом администрации замдиректора юридического департамента Минюста Алексея Ремесова.

Внеочередные выборы Рижской думы, согласно закону, должны состояться через два месяца после того, как закон о роспуске прежнего созыва вступит в силу.

LSM