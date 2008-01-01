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24 февраля
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Сегодня вы можете запутаться в собственных чувствах. Явление весьма широко распространенное, но каждый раз воспринимается почти как конец света. Пусть вашими действиями руководит сила привычки - уж она-то никогда не откажет.
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Новости Происшествия | 24 февраля 2020 | 12:21
Полиция изъяла 30 тонн дизельного топлива: водителей задержали во время перекачки
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями Латгальского региона провели операцию, в ходе которой было изъято 30 000 литров дизельного топлива, два грузовых автомобиля, а также задержаны двое подозреваемых.
Как отмечает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 17 февраля, в Даугавпилсе на основе оперативной информации проводилась проверка закрытой для общественного доступа территории. Полиция нагрянула в тот момент, когда из бензовоза с иностранными номерами производилась перекачка дизельного топлива в автомобиль с латвийскими номерами. При проверке документов оказалось, что они фальшивые и не соответствуют перевозимому грузу.
На месте происшествия задержан гражданин Латвии 1972 г.р. и гражданин другого государства 1984 г.р., которого оставили под арестом. По делу начат уголовный процесс.
Delfi
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