Звездные гости

В Даугавпилс с "Ревизором" едет Национальный купаловкий театр Беларуси!

В конце 2019 года достигнуто соглашение о сотрудничестве между Даугавпилсск ...

24 февраля

День провозглашения Эстонской Республики

Именины:
Диана, Дина, Динс / Всеволод, Дмитрий

Гороскоп на день

Близнецы
21 мая
- 21 июня

Сегодня вы можете запутаться в собственных чувствах. Явление весьма широко распространенное, но каждый раз воспринимается почти как конец света. Пусть вашими действиями руководит сила привычки - уж она-то никогда не откажет.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

воскресенье
День
5 .. 7 C
Вечер
3 .. 5 C
Ветер
7 .. 9 м/с
понедельник
Ночь
1 .. 3 C
Утро
.. 2 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ушли в мир иной...

С 12 по 18 февраля 2020 года в Даугавпилсском загсе были выданы 19 справок о смерти.

2. Даугавпилсские молодежные лидеры будут развивать сеть Латгальских молодежных центров

3. Зима еще придет: в последнюю неделю февраля обещают -10 и сугробы

4. В Даугавпилсе улучшится доступность среды для колясочников

5. Приговор по делу Золитудской трагедии: инженер Сергетс получил реальный срок, остальные оправданы

6. Понедельник, 17 февраля: тепло, но ветрено

7. Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости переходит на летнее время работы

8. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

9. Новый призыв к участию в программе софинансирования по сохранению духовного наследия

10. Полиция разыскивает изображенных на фотографии мужчин

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {178}

 

Новости Происшествия | 24 февраля 2020 | 12:21

Полиция изъяла 30 тонн дизельного топлива: водителей задержали во время перекачки

LRPP

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями Латгальского региона провели операцию, в ходе которой было изъято 30 000 литров дизельного топлива, два грузовых автомобиля, а также задержаны двое подозреваемых.

Как отмечает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 17 февраля, в Даугавпилсе на основе оперативной информации проводилась проверка закрытой для общественного доступа территории. Полиция нагрянула в тот момент, когда из бензовоза с иностранными номерами производилась перекачка дизельного топлива в автомобиль с латвийскими номерами. При проверке документов оказалось, что они фальшивые и не соответствуют перевозимому грузу.

На месте происшествия задержан гражданин Латвии 1972 г.р. и гражданин другого государства 1984 г.р., которого оставили под арестом. По делу начат уголовный процесс.

Delfi

Добавить комментарий

 