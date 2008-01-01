Последняя неделя февраля может быть морозной, местами — выпадет снег

Новости Латвия | 24 февраля 2020 | 12:16

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На текущей неделе в Латвии ожидается прохладная погода, вероятны осадки в виде снега, прогнозируют синоптики.

В ночь на вторник столбик термометра опустится до отметки в 0..-5 градусов. Днем с юго-запада территорию Латвии начнет пересекать зона осадков, поэтому осадки в виде дождя и снега ожидаются и в среду, а местами, преимущественно в северных районах Латвии, прогнозируют снегопад.

По нынешним прогнозам, особо морозными будут ночи на пятницу и субботу, подморозит до -10 градусов.

Максимальная температура воздуха днем от -1 до +6 градусов.

Будет дуть умеренный ветер.

Delfi