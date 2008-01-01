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24 февраля
День провозглашения Эстонской Республики
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Сегодня вы можете столкнуться с такой неприятностью, как повальная, ничем не оправданная спешка. Как это ни смешно, причина подобного поведения окружающих вполне может заключаться в вашем настроении.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 24 февраля 2020 | 12:16
Последняя неделя февраля может быть морозной, местами — выпадет снег
На текущей неделе в Латвии ожидается прохладная погода, вероятны осадки в виде снега, прогнозируют синоптики.
В ночь на вторник столбик термометра опустится до отметки в 0..-5 градусов. Днем с юго-запада территорию Латвии начнет пересекать зона осадков, поэтому осадки в виде дождя и снега ожидаются и в среду, а местами, преимущественно в северных районах Латвии, прогнозируют снегопад.
По нынешним прогнозам, особо морозными будут ночи на пятницу и субботу, подморозит до -10 градусов.
Максимальная температура воздуха днем от -1 до +6 градусов.
Будет дуть умеренный ветер.
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