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Новости Общество | 23 февраля 2020 | 21:50
В Даугавпилсе за 1,6 млн евро поменяют лампочки
В Даугавпилсе меняют освещение — старые лампочки заменят на LED-освещение. За 1,6 миллиона евро поставят 1346 LED-лампочек и не только. Часть денег самоуправление получит из еврофондов. Цели проекта — сократить выброс углекислого газа и сэкономить на электричестве, сообщает передача «Домская площадь» Латвийского радио 4.
Уличное освещение Даугавпилса сегодня — это десять тысяч светильников. И это совершенно разное освещение, рассказывает электроинженер управления коммунального хозяйства Даугавпилса Снежана Афанасьева. «Из них около 3000 — ртутные лампы, которые в ЕС сегодня не выпускают, и замена этих ламп является приоритетом для города. Есть также натриевые лампы, лампы металл-халид. Еще есть лампочки накаливания, оставшиеся с прежних времен. Вот на замену этих ламп идет основной упор».
Сейчас на европейские деньги Даугавпилс меняет больше 1300 светильников. На месте старых появится LED-освещение, объясняет старший эксперт по вопросам проектов департамента развития Даугавпилса Хелена Трошимова. «За январь поменяли 254 светильника. Начали с Нового Форштадта, потом у нас Средняя Погулянка и Центр. В Центре больше всего получается — 768 светильников, в Средней Погулянке — 241, а на Новом Форштадте — 337. Кроме того, будут установлены модули на движение».
Ранее в Даугавпилсе уже установили около тысячи светильников с LED-панелями. Это позволит сократить потребление электричества, рассказывает Афанасьева. «Экономия от LED-освещения, что касается киловатт, то на 20% снизим наши счета за электроэнергию. На сегодня это порядка 900 тысяч в год. Это приблизительно. Может быть, чуть меньше. Все зависит от тарифов, но на 20% планируется снизить расходы на электроэнергию. Кроме того, снизиться эмиссия CO2 [углекислый газ] на 82 тонны. Каждый год мы будем экономить 82 тонны СО2, таким образом, улучшая окружающую среду».
LED-лампы также легче утилизировать. «Если ртутные и натриевые лампы нуждаются в специальной утилизации, а это затраты, определенные технологии, какие-то свалки опасных отходов, то LED-лампы специально утилизировать не нужно. Они являются полностью перерабатываемыми и отвечают всем зеленым требованиям нынешних закупок. Такое современное и дружественное для среды освещение», — говорит Афанасьева.
Кроме нового освещения, установят датчики по подсчету проезжающих машин, продолжает Трошимова. «Датчики на движение, чтобы регулировать яркость освещения. За счет этого и будет экономия. Не будет все гореть ярко».
Речь идет о дополнительном оборудовании, а не только о смене старых лампочек на LED-панели. Ночью, когда никто не ходит или не едет, то освещение гасится на 50%, разъясняет Афанасьева. «Если движение начинается, то автоматически поднимается уровень освещенности до уровня стандартов в стране. В рамках проекта также предусмотрена установка двух видеокамер, которые будут наблюдать за интенсивностью движения — считать сколько машин проехало по данной улице за такой-то промежуток времени, чтобы мы видели, какие потоки идут — когда они меньше, когда больше».
Также установят модуль, фиксирующий уровень загрязненности воздуха. Стоимость проекта — 1,6 миллиона евро. Больше одного миллиона — деньги из еврофондов. Заменой светильников и установкой датчиков занимается рижская компания «Lucidus». Финальный срок проекта — февраль 2021 года.
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