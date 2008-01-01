В Даугавпилсе дети из четырех стран славили Бога на польском

Новости Культура | 20 февраля 2020 | 19:58

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В Даугавпилсе прошел Х Международный фестиваль молодежной религиозной песни. Участвовали около 150 человек из Латвии, Литвы, Беларуси и Польши. Вокальные ансамбли и хоры пели в костелах Краславы и Даугавпилса, завершился же фестиваль большим гала-концертом в Доме Единства.

— Мы регулярно проводим наш песенный праздник раз в два года, начиная с 2004-го, — рассказала Rus.Lsm.lv руководитель Центра польской культуры Жанна Станкевич. — На этот раз он посвящался Иоанну Павлу II, потому что в Польше нынешний год объявлен годом этого папы римского. Я думаю, когда дети поют в костелах, они понимают и чувствуют, что религия – это не страх, это не бесконечные усилия, это в первую очередь радость. Благодаря фестивалю у нас появились друзья в разных странах, и мы будем продолжать сотрудничество уже в ином формате.

Пани Жанна сообщила Rus.Lsm.lv, что десятый, юбилейный, фестиваль — последний: «Просто не надо очень долго эксплуатировать один и тот же формат, надо что-то менять. Мы уже поговорили с художественным руководителем фестиваля духовной музыки «Серебряные колокола» (тоже регулярно проходит в Даугавпилсе раз в два года, следующий, четырнадцатый по счету, состоится в начале 2021 года – Л. В.) Евгением Устинсковым; может быть, в рамках «Серебряных колоколов» появится и концерт польской духовной музыки».

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