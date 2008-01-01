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Новости Культура | 19 февраля 2020 | 23:52
Конференция «Белорусские чтения» - новая традиция ко дню родного языка
21 февраля 2020 года Даугавпилсский Центр белорусской культуры (ЦБК) впервые организует международную конференцию - «Белорусские чтения», в которой примут участие ученые и исследователи из Латвии и Беларуси. Мероприятие нового формата приурочено к Международному дню родного языка.
Цель конференции «Белорусские чтения» – изучение культурных связей Латвии и Беларуси, истории белорусской диаспоры Латвии, налаживание связей с учеными и исследователиями, работающими в данных направлениях.
Темы докладов ученых будут интересны широкому кругу слушателей. Например, вам известно, что у латгальского букваря белорусские корни, а белорусский букварь печатался в Латвии? Об этом расскажет заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси Алесь Суша. Тему белорусских школ в системе образования в межвоенный период в Латвии раскроет профессор Даугавпилсского университета Ирена Салениеце. Слушатели откроют для себя другого Райниса – как защитника белорусской культуры; узнают о некоторых аспектах повседневной жизни белорусов в военное время, и что об этом писала оккупационная пресса; а также о диалоге культур белорусов и латышей – в архетипах, миграции, религии, образовании.
Поскольку конференция проходит в Международный день родного языка, то в Даугавпилсе вновь напишут диктант по белорусскому языку. В формате онлайн одновременно на связи будут Рижская белорусская основная школа имени Я.Купалы, Вильнюсская белорусская гимназия имени Ф.Скорины и Даугавпилсский Центр белорусской культуры, вместе с дипломатами Беларуси. Видеоурок начнется в 13:00. Присоединяйтесь!
На протяжении всей конференции будет работать анимационная программа из Полоцка - «У книгопечатника». Каждый желающий сможет на станке сделать оттиск картинки, как в давние времена работали сотрудники типографий.
Завершит конференцию «Белорусские чтения» концертно-выставочный блок (начало в 17:30). Состоится открытие передвижной литературной выставки о творчестве Владимира Короткевича (1930-1984) из фондов Государственного музея истории белорусский литературы (Минск), с которым у ЦБК есть соглашение о сотрудничестве. Писатель любил гостить в Латвии, где жили его друзья, и даже посвятил ей «Сказки янтарной страны». И это – отличный повод, чтобы объявить конкурс детских рисунков. Старт ему даст конференция «Белорусские чтения», а подведение итогов, награждение и открытие выставки рисунков победителей состоится в ноябре, к 90-летию классика белорусской литературы В.Короткевича.
Концертное оформление выставке обеспечат этюд театральной студии «Паулинка» и песни в исполнении ансамблей «Купалинка», «Пралески», «Спадчына».
Конференция «Белорусские чтения» состоится в пятницу, 21 февраля 2020 года, в Центре белорусской культуры (ул. Алеяс, 68). Начало в 10.00.
Вход свободный. Во время мероприятия ведется фото и видеосъемка.
Центр белорусской культуры
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