Полиция разыскивает изображенных на фотографии мужчин

Новости Происшествия | 20 февраля 2020 | 20:13

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По подозрению в совершении кражи Даугавпилсский участок полиции разыскивает изображенных на фотографии мужчин. По имеющейся информации, они могут передвигаться на черном Peugout 307 с номерным знаком Великобритании FH03KPN.

Если вы располагаете информацией, которая поможет установить личность подозреваемых и их местонахождение, просьба звонить в полицию по номерам: 65403324, 65403302 или 110.

Delfi