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Новости Культура | 19 февраля 2020 | 20:22
В Даугавпилсе пройдет Международный Латгальский симпозиум графики
С 1 по 13 марта в Даугавпилсском Арт-центре имени Марка Ротко уже девятый раз пройдёт Международный Латгальский симпозиум графики, участвовать в котором утверждены 10 художников из 10 стран мира.
Международный Латгальский симпозиум графики основывается на оживлении пространства графического искусства в Даугавпилсе и популяризации имени Латгалии на международном уровне. При помощи различных мероприятий графиков в регионе собираются все новые работающие в этой области художники, тем самым способствуя узнаваемости Латгальского региона в международном масштабе.
Международный Латгальский симпозиум графики 9-й раз организует общество «Объединение педагогов искусства» в сотрудничестве с Даугавпилсским Арт-центром имени Марка Ротко. Симпозиум - место встречи международно признанных графиков, где при вдохновлении Даугавпилсской городской средой, создаются уникальные композиции современной графики.
В 9 Международном Латгальском симпозиуме графики примут участие следующие художники: Виктор Мануэль Эрнандес Кастильо (Мексика), Ирена Лаврушко (Украина), Пётр Сковрон (Польша), Имантс Ханецкис (Латвия), Элиса Пеллицари (Италия), Евгения Джонс (Литва), Лоренцо Давитти (Италия), Калли Калде (Эстония), Иоаннис Анастасиоу (Греция), Элизабет Роуз(США).
4 марта в 16.00 в центре Ротко пройдут публичные презентации участников симпозиума, в которых художники познакомят с собой, своими авторскими техниками и идеями, которые они планируют реализовать во время симпозиума.
По завершении симпозиума 13 марта в 16.00 в центре Ротко откроется выставка работ участников симпозиума.
Вход на презентации и открытие выставки бесплатно.
Поддержка мероприятий: Даугавпилсская городская дума, Государственный фонд культурного капитала, Caparol
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