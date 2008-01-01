“День семьи” в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее

Новости Культура | 19 февраля 2020 | 20:19

23 февраля в 13.00 в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее в рамках “Дня семьи” пройдет творческая мастерская. В рамках мастер-класса у детей и родителей будет возможность научиться создавать подсвечники.

Февраль в Латвии называется месяцем свечей, и в феврале мы празднуем день свечей. Многие из нас используют свечи как подарок, а также в качестве праздничного декора при праздновании Дня святого Валентина. В темные и мрачные зимние вечера при свечах создается более уютная атмосфера, а оригинальный подсвечник создает необычную игру света.

Даугавпилсский краеведческий и художественный музей сохраняет тему свечей на предстоящий “День семьи”. На этот раз у детей и их родителей будет возможность создать долговечный декор - подсвечник из модельной массы. Модельная масса изготовленна из натурального сырья и похожа на глину. Её можно использовать для изготовления различных долговечных предметов, которые, в отличие от глины, не нужно обжигать.

Творческая мастерская “Дня семьи” в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее состоится уже в это воскресенье, 23 февраля, с 13.00 до 14.00. Стоимость семейного билета для посещения занятия, а также всех экспозиций и выставок музея – € 3,50.

Гунта Лочмеле

Даугавпилсский краеведческий

и художественный музей

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