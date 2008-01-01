Широкая Масленица идет, блин да мед несет

Новости Культура | 19 февраля 2020 | 20:15

Приближается Масленица – пора радостного народного гуляния. В этом году праздник «Широкая Масленица» состоится в последний день зимы, 29 февраля, на площади Виенибас. Начало праздника в 12.00.

Центр русской культуры при поддержке Даугавпилсской городской думы и Управления культуры приготовил насыщенную программу с участием артистов из Латвии, Литвы и России. Зазывать гостей будут задорные скоморохи.

Начнется концерт выступлением фольклорного ансамбля «Калина красная» (г. Санкт-Петербург). Гости привезли в Даугавпилс специальную программу для празднования Масленицы.

А затем зрителей порадуют своим мастерством многочисленные участники:

ансамбль русской песни «Родник» Центра культуры Висагинаса (Литва),

вокальный коллектив «Здравинка» Резекненского Дома культуры национальных обществ,

ансамбль «Ретро» Центра латышской культуры,

хоровая капелла «Спадчина» Центра белорусской культуры,

танцевальный коллектив «Балагуры» (Даугавпилсская Технологическая школа-лицей),

вокальный ансамбль «Pumpuriņi»,

Zumba Fitness (Даугавпилс),

танцевально-цирковая студия «Виват»,

спортсмены-гиревики (Даугавпилсский Строительный техникум).

Конечно, выступят и творческие коллективы ЦРК: фольклорные ансамбли «Русичи» и «Славянка», мужской вокальный коллектив «Вдохновение», хор «Малиновый звон», танцевальный ансамбль «Узоры» и детский вокальный ансамбль «Русские карагоды».

Чтобы праздник был еще ярче и красочнее, зрителей развлекут потешными торгами, аттракционами и обилием разнообразных игр.

«На Масленой повеселись, да блинком угостись», гласит народная пословица. Невозможно обойтись на Масленицу без угощения – в этом году Центр русской культуры приготовил в два раза больше традиционных круглых блинов, а также сладкий чай с русскими ватрушками.

На Масленице каждый сможет найти занятия по вкусу и возрасту. Желающим запечатлеть себя на фото в мобильном фотоателье предлагаются широкий выбор русских народных костюмов. Для ребят приготовлены «колодцы счастья», где можно вытянуть свой «улов». Самым ловким и удачливым достанутся призы с высокого масленичного столба. А возле парка Дубровина ждут детей и взрослых лошадки. Катание в конной повозке бесплатное.

Желающие активно подвигаться смогут найти разнообразные народные забавы в игровом секторе, который курирует Sporta pārvalde.

Праздник планируется завершить сожжением четырехметрового соломенного чучела Масленицы. По народному поверью, в огне сгорают все напасти и печали.

Встречаемся на Широкой Масленице 29 февраля в 12.00 на площади Виенибас.

Центр русской культуры

Daugavpils

