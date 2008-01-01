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Новости Общество | 19 февраля 2020 | 20:12

Новый призыв к участию в программе софинансирования по сохранению духовного наследия

В этом году программа Даугавпилсской думы по софинансированию объектов духовного наследия стартует уже в третий раз. Религиозные общины, как и прежде, могут претендовать на поддержку самоуправления для исследования, консервации, реставрации и других работ с сакральными ценностями.

Объем софинансирования остается неизменным – 75% от общей суммы издержек при максимуме поддержки в 5000 евро (исключения оговорены в регламенте программы).

С 2018 года поддержкой самоуправления успешно пользуются многие церковные общины. Например, Гривский католический костёл Пресвятой Девы Марии уже дважды участвовал в программе, получив софинансирование на установку отопительного котла и электроинсталяции внутри храма. Теперь костел надеется заручиться поддержкой думы для обновления готических окон.

Архитектурное преображение происходит со многими храмами Даугавпилса. Поддержку самоуправления также дважды получал костёл Святого Петра в веригах, расположенный в центре города. Средства были нужны для реставрации правой и левой колоннады. Однако это лишь часть того серьезного внешнего преображения, в котором нуждается этот храм.

Благодаря программе можно не только получить содействие в улучшении архитектурного облика храма, но и его внутренних объектов. Хороший тому пример – восстановление старинной иконы «Евангелисты» в моленной 1-й Даугавпилсской старообрядческой общины на Новом Строении, которая датируется 18-м веком.

Подавать заявки на софинансирование можно до 1 апреля этого года – они принимаются в инфо-центре городской думы (ул. Кр. Валдемара 1).

По любым возникшим с программой вопросами можно обращаться в Департамент городского планирования и строительства (ул. Райня 28), телефон 654 57161. Специалисты напоминают – после реализации проекта необходимо подать точный отчет об использованных средствах.

Daugavpils
 

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