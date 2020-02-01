Звездные гости
22 февраля
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Сегодня вы будете заряжены гораздо большим количеством энергии, чем вам может понадобиться. Постарайтесь не употребить ее во вред собственному организму.
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Новости Общество | 18 февраля 2020 | 23:53
Ушли в мир иной...
С 12 по 18 февраля 2020 года в Даугавпилсском загсе были выданы 19 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Baranovska Jūlija (17.01.1928 - 14.02.2020)
Bernatoviča Oksana (04.04.1985 - 14.02.2020)
Biukšāne Bronislava (13.01.1945 - 17.02.2020)
Čerņavska Valentīna (21.05.1929 - 14.02.2020)
Hrapāns Vladimirs (25.12.1955 - 17.02.2020)
Joņina Enrika (02.04.1938 - 14.02.2020)
Kezika Jeļizaveta (24.04.1932 - 18.02.2020)
Kočujevskis Aleksandrs (09.02.1954 - 15.02.2020)
Kozlovs Aleksandrs (10.06.1956 - 17.02.2020)
Petkune Viktorija (27.02.1935 - 12.02.2020)
Polikarpova Natālija (04.07.1924 - 14.02.2020)
Romanovska Valentīna (03.05.1936 - 11.02.2020)
Seņkova Jekaterina (17.04.1922 - 14.02.2020)
Siņakovs Maksims (11.03.1983 - 13.02.2020)
Sivačova Jefrosinija (04.10.1943 - 14.02.2020)
Slavinskis Valērijs (26.11.1959 - 15.02.2020)
Valengo Jevgēnijs (19.08.1946 - 16.02.2020)
Veinšteine Anna (05.02.1938 - 12.02.2020)
Zagorska Anfisa (11.08.1948 - 17.02.2020).
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