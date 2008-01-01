Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 18 февраля 2020 | 23:51

На 18 февраля 2020 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- aвтомеханики;

- автослесари;

- администратор безопасности информационных систем;

- администратор информационных систем;

- администратор гостиницы;

- арт-терапевт;

- архитектор;

- бетонщики;

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- водители автомобилей;

- водители грузовых автомобилей;

- врачи;

- газосварщики;

- главный специалист по международному сотрудничеству;

- грузчики;

- дамские парикмахеры;

- директор автосервиса;

- дорожно-строительный рабочий;

- дошкольная медсестра;

- дояры;

- жестянщики;

- животновод (Абелишки, Медумская волость);

- забойщик крупного рогатого скота;

- заведующий складом;

- заместитель начальника отдела технического обслуживания и ремонта автомобилей (работа в Калкунах);

- изготовитель теста;

- инвентаризатор леса;

- инженер-механик систем отопления, вентиляции и охлаждения;

- инженер-строитель;

- инженер-электрик;

- инженеры-электронщики (работа в Ливанах);

- инспектор муниципальной полиции;

- испытатель (металлообработка / машиностроение); ;

- каменщики;

- коммерческий директор;

- комплектовщик;

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- коптильщик мяса;

- кровельщики;

- кухонный работник;

- ландшафтный архитектор;

- логопед (Силенская основная школа);

- маляры;

- мастер по ремонту сельскохозяйственной техники (Вайкуляны, Ликсна);

- мастер швейного производства;

- медсестры;

- менеджер по продажам;

- механик в цех;

- механики электромеханического оборудования;

- мойщик оборудования;

- монтажники строительных конструкций;

- монтёр систем низкого напряжения;

- мужские парикмахеры;

- мясники (работа в Германии);

- нормировщик;

- опекун собак и кошек (Деменская волость);

- опекун/ сиделка;

- оператор металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- оператор механизированного доения (Свентская волость);

- оператор пескоструйного оборудования;

- оператор по приготовлению волокна (работа в Ливанах);

- оператор покраски металла (работа в Риге);

- оператор резки;

- операторы ввода данных;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- организатор экскурсий;

- отделочники;

- официант;

- педагоги/ школьные психологи;

- пекарь;

- переводчик (немецкий язык);

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник повара;

- портной;

- преподаватель хобби / специалист мастерской;

- продавец-консультант;

- продавец магазина розничной торговли;

- проектировщики;

- производитель мясных продуктов;

- психологи;

- рекламный консультант;

- ремонтные рабочии;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководители проектов;

- сантехники;

- сборщик деревянных конструкций;

- сварщики;

- сельскохозяйственные рабочие;

- скотники;

- слесари;

- слесари-ремонтники подвижного состава;

- слесарь-монтажник (командировки в Западную Европу);

- слесарь-сантехник;

- советник руководителя;

- социальный наставник;

- социальный работник;

- специалист по бизнесу;

- специалист по закупкам;

- специалист по логистике;

- специалист по маникюру;

- специалист по охране окружающей среды;

- специалист по системам управления качеством (работа в Ливанах);

- специалисты по обслуживанию клиентов;

- специалисты по продажам;

- стоматолог;

- строители;

- строительный бригадир;

- таксист;

- телефонист;

- телятник (Аужгуляни, Ликсненская волость);

- тестер информационных систем;

- техник заводского электрооборудования;

- технологи;

- технологи продуктов питания;

- токари;

- торговый агент;

- трактористы;

- тюремный охранник;

- установщик систем кондиционирования и охлаждения;

- установщик системы вентиляции;

- учитель домоводства (Силенская основная школа);

- учитель информатики (Силенская основная школа);

- учитель-логопед;

- учитель математики;

- учитель музыки (дошкольный);

- учителя дошкольного образования;

- физиотерапевты;

- финансовые аналитики;

- фрезерный оператор (ЧПУ);

- хозяйственник (Ликсна);

- швеи;

- штукатуры;

- экономист;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёры;

- электрослесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- эрготерапевты.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65430144, 28379646.



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