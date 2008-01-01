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Новости Латвия | 18 февраля 2020 | 18:45
Приговор по делу Золитудской трагедии: инженер Сергетс получил реальный срок, остальные оправданы
Суд оглашает решение по делу о трагедии в Золитуде. Инженер-строитель Ивар Сергетс (на фото) получил шесть лет тюремного срока и запрет занимать должность на пять лет. Остальные обвиняемые оправданы.
Суд оправдал строительного эксперта Андриса Гулбиса, представителя строительного надзора Мартиньша Драудиньша, автора проекта супермаркета архитектора Андриса Калинки и руководителя строительных работ предприятия Re&Re Станислава Кумпиньша, для которых, как и для Сергетса, прокуратура требовала семь лет и шесть месяцев лишения свободы.
Оправданы и три тогдашних сотрудника Рижского строительного управления — заместитель начальника строительной инспекции Янис Балодис, эксперт отдела строительного надзора Марика Трейя и замначальника строительной инспекции Айя Мельникова — для них прокуратура требовала пять лет лишения свободы. Невиновной признана и сотрудница Maxima Инна Шуваева, которая отвечала за соблюдение норм охраны труда — прокуратура требовала для нее тоже пять лет.
Поскольку Сергетс признан единственным виновным, все компенсации планируется взыскать с него. Он будет должен выплатить пострадавшим и родственникам погибших более пяти миллионов евро.
После оглашения приговоров некоторые потерпевшие, а также глава общества "Золитуде 21.11", член "Согласия" Регина Лочмеле-Лунева в знак протеста покинули зал суда.
Сейчас суд продолжает зачитывать решение. Объем сокращенного решения, как выяснила LETA, 850 страниц. Если кто-то из участников дело запросит полное решение, суд обязан его написать. Скорее всего, оно будет запрошено, потому что апелляционную жалобу можно подать только тогда, когда доступно полное решение суда.
В прошлом году прошло шесть лет с того момента, как в районе Золитуде рухнул супермаркет Maxima, из-за чего 54 человека погибли и несколько десятков получили тяжелые травмы. Досудебное расследование длилось около двух лет, а судебный процесс — три года и 11 месяцев.
В июне прокуратура закончила дебаты и озвучила свое мнение относительно того, кто какое наказание должен получить. Помимо тюремных сроков прокуратура также просила применить ко всем обвиняемым запрет на выполнение прежних обязанностей сроком на 5 лет.
Кроме того, прокуратура требовала оштрафовать спроектировавшую здание Maxima архитектурную фирму Kubs на сумму 200 минимальных месячных зарплат, предприятие CM Consulting, проводившее надзор за строительством здания, — на сумму 200 минимальных месячных зарплат, строительную компанию Re&Re — на сумму 6000 минимальных месячных зарплат, а компанию Maxima Latvija — на сумму 2000 минимальных зарплат.
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