Звездные гости
22 февраля
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Адрианс, Ария, Ригонда, Адриана, Адрия / Геннадий, Изабелла
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Сегодня вам придется заняться чем-то довольно неприятным. Не жалуйтесь на судьбу вслух - она обидится и назавтра устроит вам и вовсе каторгу.
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Новости Культура | 18 февраля 2020 | 18:32
Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости переходит на летнее время работы
С 1 марта по 1 ноября центр культуры и информации Даугавпилсской крепости работает семь дней в неделю, каждый день, с 10:00 до 19:00 (время работы в предпраздничные и праздничные дни может меняться).
В Центре культуры и информации Даугавпилсской крепости (бывшее водоподъемное здание по адресу ул. Николая, 5) у посетителей есть возможность бесплатно осмотреть историческую экспозицию и бывшее водоподъемное здание, взобраться по старинной лестнице до резервуара для воды, сложить мозаику с планом крепости, осмотреть униформы солдат 19-го века, получить информационные туристические материалы, узнать больше о крепости, а так же приобрести сувениры и заказать экскурсии в сопровождении гида.
Информацию подготовила:
Сандра Мисюне
Специалист по обслуживанию клиентов
Центра культуры и информации Даугавпилсской крепости
Агентства развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления
Тел.: +371 65424043; +371 28686331
e-mail: cietoksnis@daugavpils.lv
sandra.misjune@daugavpils.lv
Web: www.daugavpilscietoksnis.lv
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