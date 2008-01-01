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Новости Культура | 18 февраля 2020 | 18:32

Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости переходит на летнее время работы

С 1 марта по 1 ноября центр культуры и информации Даугавпилсской крепости работает семь дней в неделю, каждый день, с 10:00 до 19:00 (время работы в предпраздничные и праздничные дни может меняться).

В Центре культуры и информации Даугавпилсской крепости (бывшее водоподъемное здание по адресу ул. Николая, 5) у посетителей есть возможность бесплатно осмотреть историческую экспозицию и бывшее водоподъемное здание, взобраться по старинной лестнице до резервуара для воды, сложить мозаику с планом крепости, осмотреть униформы солдат 19-го века, получить информационные туристические материалы, узнать больше о крепости, а так же приобрести сувениры и заказать экскурсии в сопровождении гида.

 

Информацию подготовила:

Сандра Мисюне

Специалист по обслуживанию клиентов

Центра культуры и информации Даугавпилсской крепости

Агентства развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления

Тел.: +371 65424043; +371 28686331

 e-mail: cietoksnis@daugavpils.lv

                sandra.misjune@daugavpils.lv

Web: www.daugavpilscietoksnis.lv
www.facebook.com/Daugavpils.cietoksnis

Daugavpils
 

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