Зима еще придет: в последнюю неделю февраля обещают -10 и сугробы

Новости Латвия | 17 февраля 2020 | 23:48

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Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил прогноз, согласно которому аномальное тепло, которое ожидается на этой неделе, сменится похолоданием. Последняя неделя февраля принесет похолодание до -10 градусов и снег, сообщили синоптики.

К 26 февралю толщина снежного покрова в Латвии может достигнуть 15 сантиметров.

Напомним, что сегодня ночью и с утра на всех государственных станциях метеорологических наблюдений был побит рекорд тепла для 17 февраля, а на 22 метеостанциях - также рекорд второй декады месяца, следует из обобщенных данных Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Рекорд второй декады февраля не был побит только в Мерсрагсе и Колке, где 16 февраля прошлого года температура достигла +12,1 и +13,4 градуса соответственно.

Самая высокая температура воздуха в понедельник была зафиксирована в Риге и Добеле - +12,3 и +12,4 градуса соответственно. В других районах Латвии максимальная температура воздуха составила от +8,7 градуса в Айнажи до +11,9 градуса в Мерсрагсе.

Это была самая теплая погода в Латвии с 14 ноября.

Delfi