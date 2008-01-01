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Новости Латвия | 17 февраля 2020 | 23:48
Зима еще придет: в последнюю неделю февраля обещают -10 и сугробы
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил прогноз, согласно которому аномальное тепло, которое ожидается на этой неделе, сменится похолоданием. Последняя неделя февраля принесет похолодание до -10 градусов и снег, сообщили синоптики.
К 26 февралю толщина снежного покрова в Латвии может достигнуть 15 сантиметров.
Напомним, что сегодня ночью и с утра на всех государственных станциях метеорологических наблюдений был побит рекорд тепла для 17 февраля, а на 22 метеостанциях - также рекорд второй декады месяца, следует из обобщенных данных Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Рекорд второй декады февраля не был побит только в Мерсрагсе и Колке, где 16 февраля прошлого года температура достигла +12,1 и +13,4 градуса соответственно.
Самая высокая температура воздуха в понедельник была зафиксирована в Риге и Добеле - +12,3 и +12,4 градуса соответственно. В других районах Латвии максимальная температура воздуха составила от +8,7 градуса в Айнажи до +11,9 градуса в Мерсрагсе.
Это была самая теплая погода в Латвии с 14 ноября.
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