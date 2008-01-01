Даугавпилсские молодежные лидеры будут развивать сеть Латгальских молодежных центров

Новости Общество | 17 февраля 2020 | 17:22

Общество «IIC DINO» в сотрудничестве с Молодежным отделом Даугавпилсской городской думы организует поездку по Молодежным центрам Латгалии, в которой будут участвовать молодежные специалисты и сотрудники, а также лидеры молодежных организаций. Поездка состоится в рамках проекта «Я за Латгалию».

Общая цель проекта: поддерживать и развивать сеть молодежных центров в Латгальском регионе с целью укрепления чувства принадлежности молодежи к своей стране и сообществу путем повышения политической ответственности молодежи.

Прямая цель проекта:

Поддерживать и развивать сеть молодежных центров в Латгальском регионе.

Повысить осведомленность молодежных лидеров Латгалии об их роли в развитии региона, а также продвигать государственную волю.

Развивать организационные навыки молодежи, вовлекая их в планирование различных мероприятий.

В ходе поездки молодежь и специалисты изучат текущую ситуацию в Латгальских молодежных центрах и возможности сотрудничества. Реализация этого проекта дает возможность наладить тесное сотрудничество между молодежными центрами в Латгалии. Это будет способствовать вовлечению молодежи в организацию мероприятий, поможет молодежным центрам увеличить свои масштабы и возможности, а также число молодежи, которая участвует в деятельности Молодежного центра.

Мероприятие осуществляется на основе методологии «Active Citizens» программы British Council. Программа «Active Citizens» способствуют позитивным изменениям и долгосрочному развитию в сообществах, позволяя им приобретать новые знания и навыки, а также предоставляя платформу для встреч, обучения и совместной работы для решения социальных проблем.

Информацию подготовили:

Общество «IIC DINO»

Daugavpils

