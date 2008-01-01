В Даугавпилсе улучшится доступность среды для колясочников

Новости Общество | 17 февраля 2020 | 17:20

В Даугавпилсе проживает несколько сотен людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими серьезными проблемами физического характера. Чтобы сделать окружающую среду более доступной для них, самоуправление реализует различные проекты и программы социальной поддержки. В 2020 году планируется произвести улучшение городской инфраструктуры, а также увеличить материальную поддержку на установку индивидуальных пандусов и приспособление жилья.

В бюджете на этот год предусмотрены средства для оборудования специальной купальной зоны на Стропском пляже. Проект будет разработан таким образом, чтобы инфраструктура максимально соответствовала требованиям людей с разными видами инвалидности.

Также ведётся работа по улучшению доступности общественных зданий. В этом году планируют установить лифт в помещениях Центра Латышской культуры. Лифт предусмотрен и в проекте реконструкции Краеведческого музея. Это – обязательное требование для всех проектов по строительству или реконструкции общественных зданий.

В этом году также значительно возрастет материальная поддержка самоуправления для обеспечения доступности среды. На прошлой неделе депутаты Думы утвердили поправки к обязывающим правилам, согласно которым люди, передвигающиеся только при помощи инвалидной коляски, смогут получить значительно большую помощь на приспособление жилья и установку пандуса. Эта помощь оказывается, чтобы дать людям с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата возможность беспрепятственно выбраться из дома. Помимо этого, в Социальной службе абсолютно бесплатно можно получить портативный подъемник.

Сумма, выделяемая в виде поддержки, не менялась с 2011 года. С тех пор существенно выросли как затраты на проектирование, так и стоимость выполнения работ. Поэтому максимальную сумму на приспособление жилища было решено увеличить с 2 135 евро до 3 000 евро, а на установку пандуса теперь можно будет получить до 6 000 евро вместо прежних 2 846 евро. Это позволит получить услугу и тем людям, которые до сих пор не могли себе позволить заплатить недостающую сумму и которая при установке пандуса порой достигала нескольких тысяч евро.

Услуга предусмотрена для людей с инвалидностью 1-й и 2-й группы, которые передвигаются на коляске и задекларированы на территории Даугавпилса не менее года. Помимо этого, их жильё должно соответствовать критериям, оговоренным в правилах.

Подавая в Социальную службу заявку на получение услуги, необходимо предоставить также заключение эрготерапевта и выписку из медицинской карты с рекомендациями от семейного врача.

Подробная информация доступна на домашней странице Социальной службы www.socd.lv в разделе «Социальная помощь». Можно также лично обратиться в 11-й кабинет Социальной службы по ул.Виенибас, 8, или позвонить по телефону 654 40921.

Daugavpils

