Звездные гости

В Даугавпилс с "Ревизором" едет Национальный купаловкий театр Беларуси!

В конце 2019 года достигнуто соглашение о сотрудничестве между Даугавпилсск ...

22 февраля

Именины:
Адрианс, Ария, Ригонда, Адриана, Адрия / Геннадий, Изабелла

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Самое ординарное событие кажется удивительным, когда происходит с вами впервые. Сегодняшний день готовит вам подобное переживание. На волнуйтесь, у вас есть на кого положиться.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

суббота
День
5 .. 7 C
Вечер
2 .. 4 C
Ветер
7 .. 9 м/с
воскресенье
Ночь
2 .. 4 C
Утро
1 .. 3 C
Ветер
7 .. 9 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Поддержку самоуправления для реставрации получат восемь памятников культуры

12 февраля на заседании оценочной комиссии по сохранению культурных памятников была одобрена поддерж ...

2. В эту субботу начнется регистрация участников программы трудоустройства молодежи 15-19 лет!

3. Даугавпилсские молодежные лидеры будут развивать сеть Латгальских молодежных центров

4. Зима еще придет: в последнюю неделю февраля обещают -10 и сугробы

5. В Даугавпилсе улучшится доступность среды для колясочников

6. Ушли в мир иной...

7. Настроимся на поэтическую волну вместе с Евгением Голубевым!

8. Приговор по делу Золитудской трагедии: инженер Сергетс получил реальный срок, остальные оправданы

9. Понедельник, 17 февраля: тепло, но ветрено

10. Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости переходит на летнее время работы

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {178}

 

Новости Латвия | 17 февраля 2020 | 17:18

Понедельник, 17 февраля: тепло, но ветрено

Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, однако на востоке страны ожидаются дожди.

В центральной части Латвии днём скорость ветра будет 7-12 метров в секунду, порывами до 20 м/с. В прибрежных районах — 9-13 м/с, порывами до 21-23 м/с.

Температура воздуха днём — +6..+9 градусов.

В Риге утром и днём порывы ветра могут достигать 20 м/с. Впрочем, столбик термометра днем поднимется до +7..+9 градусов.

LSM
 

Добавить комментарий

 