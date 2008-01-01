Понедельник, 17 февраля: тепло, но ветрено

Новости Латвия | 17 февраля 2020 | 17:18

Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, однако на востоке страны ожидаются дожди.

В центральной части Латвии днём скорость ветра будет 7-12 метров в секунду, порывами до 20 м/с. В прибрежных районах — 9-13 м/с, порывами до 21-23 м/с.

Температура воздуха днём — +6..+9 градусов.

В Риге утром и днём порывы ветра могут достигать 20 м/с. Впрочем, столбик термометра днем поднимется до +7..+9 градусов.

LSM

