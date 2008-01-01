В эту субботу начнется регистрация участников программы трудоустройства молодежи 15-19 лет!

Новости Общество | 14 февраля 2020 | 17:41

Напоминаем, что уже в эту субботу, 15 февраля 2020 года, в 11:00 начнется электронная регистрация для молодежи от 15 до 19 лет на летнюю работу 2020 года. Регистрация пройдет на сайте Молодежного отдела www.jaunatne.daugavpils.lv и будет продолжаться до 21 февраля.

Уже доступна анкета для подачи заявки, с которой Вы можете ознакомиться на сайте Молодежного отдела. В день регистрации в 11:00 обязательно нужно обновить страницу, чтобы внизу под анкетой появилась кнопка ОТПРАВИТЬ.

Информация, которую нужно знать, подавая заявку:

Регистрация доступна только для молодежи, место жительство которых задекларировано в Даугавпилсе.

Участникам программы трудоустройства для молодежи 15-19 лет на момент первого рабочего дня должно быть не меньше чем 15 лет и не больше чем 19 лет (включительно).

Заполняя анкету, нужно уделить особое внимание личным данным (имя, фамилия, персональный код). Если будут допущены ошибки, Ваша заявка будет отклонена.

Заполнить анкету можно только на латышском языке!



Тех, у кого не будет доступа к компьютеру или интернету, мы ждём в Молодежном отделе Даугавпилсской городской думы (ул. Саулес 5а) 15 февраля с 10:00 до 12:30. Мы обеспечим Вам доступ к компьютеру и Вы сами сможете зарегистрироваться в системе программы трудоустройства для молодежи.

Регистрация в Молодежном отделе преимущества не дает!

Молодежь от 15 до 19 лет может работать только один из следующих рабочих периодов:

01.06.-12.06.

15.06.-30.06.

01.07.-14.07.

15.07.-28.07.

03.08.-14.08.

17.08.-28.08.

Дополнительная информация:

Ольга Ефремова

65422306

Daugavpils

