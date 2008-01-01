Поддержку самоуправления для реставрации получат восемь памятников культуры

Новости Общество | 14 февраля 2020 | 17:38

12 февраля на заседании оценочной комиссии по сохранению культурных памятников была одобрена поддержка 8 проектов по реставрации объектов культуры в Даугавпилсе. Большинство из них расположены в центре города. Хотя изначально заявки на эти цели подали 11 претендентов, двое из них не смогли подготовить правильную документацию, а один отозвал заявление.

В бюджете города в этом году на сохранение памятников культуры выделено 70 000 евро. Это позволит начать проектирование и восстановление отдельных элементов зданий по всем одобренным проектам. Согласно правилам конкурса, софинансирование самоуправления составляет от 30% до 75% от общей стоимости проводимых работ. Так как это первый опыт подобной программы, в этом году основной акцент был уделен именно архитектурно-историческому исследованию и проектированию.

В Даугавпилсе насчитывается около 200 памятников культуры, находящихся под охраной государства, и два территориально крупных памятника градостроительства – исторический центр города и крепость. Реставрация зданий и других объектов такой категории – затратный и долгий процесс. Поэтому специалисты, архитекторы и депутаты самоуправления призывают тщательно изучить положение конкурса, чтобы принять участие в следующем периоде этой программы. Данная работа позитивно сказывается на облике города, делая его более привлекательным для жителей и туристов.

В ближайшее время рабочая группа внесет дополнения в положение конкурса по сохранению памятников культуры, после чего инициативные горожане, в том числе те, кому не удалось сделать это в прошлом году, смогут снова подавать свои заявки.

Daugavpils

