Объявлен приём заявок на конкурсную – выставку художников Латгальского региона

Новости Культура | 13 февраля 2020 | 18:35

Уже восьмой год Даугавпилсский Арт-центр имени Марка Ротко приглашает художников и студентов из городов Латгальского региона участвовать в ежегодной конкурсной выставке, в этом году на тему «Изнутри вовне».

Каждое произведение искусства открывает его внешняя оболочка и переданное художником содержание, что символически и упрощенно можно описать как две части работы – видимое и не видимое глазом, но ощущаемое. Символически – это две стороны, живущие параллельно каждая своей жизнью, и, своими формами,- послания по-разному достигающие зрителя.

У каждой абстрактной композиции свое определенное проявление – радость или грусть, крик или тишина, любовь или ненависть. Каждая из этих противоположностей живет параллельной жизнью и достигает нас всех в каком-то изгибе жизни. Об этом говорит музыка, литература, кино… Это актуальные ключевые слова для различных форм визуального искусства 21 века в латвийском и мировом искусстве.

Внутреннее послание неизбежно вложено в форму, цвет, поверхность, фактуру. Это помогает или не помогает визуально прочитать, что художник хотел сказать, открывая как свой внутренний, так и внешний мир.

Выставка задумана как встреча внешних и внутренних форм представителей разных поколений и опыта художников Латгальского региона.

Конкурсная выставка художников Латгальского региона «Изнутри вовне» в Арт-центре имени Марка Ротко будет открыта с 24 апреля по 14 июня 2020 года.

Ко времени открытия выставки будет издан каталог выставки.

ЗАЯВЛЕНИЕ РАБОТ (ФОРМУ СМ. НИЖЕ) С ФОТОГРАФИЯМИ РАБОТ (РАЗРЕШЕНИЕ 300 DPI) ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫПОЛНЕНО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ДО 10 МАРТА 2020 ГОДА НА АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: rotkocentrs@gmail.com

При подаче заявления художник согласен с тем, что фото работы/работ могут быть использованы в публикациях, связанных с деятельностью Арт-центра имени Марка Ротко.

Ограничения в размерах и оформлении работ: минимальный размер картины: 60 х 80 см, без рамы; графические листы и фото предлагаем подавать без рамы; желательный минимальный размер керамики и скульптуры: 30 х 30 х 30 см; без ограничений будут приняты произведения текстиля, видео, инсталляции и проекты межмедийного искусства (работы должны быть созданы в 2018-2020 годах).

По завершении выставки отдельные работы, соответствующие бюджетным возможностям Центра Ротко, могут быть куплены для пополнения коллекции центра.

ДАЛЬНЕЙШУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УЧАСТИИ РАБОТ ОРГАНИЗАТОРЫ ОТПРАВЯТ ЗАЯВИТЕЛЯМ ДО 20 МАРТА 2020 ГОДА.

Фото для публикации:

- Иллюстративное фото из фотоархива Арт-центра имени Марка Ротко

Контактная информация:

Марис Чачка

maris.cacka@daugavpils.lv

+371 654 30246

Daugavpils

